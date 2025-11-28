Crítica de 'Ruido': un debut sonoro ★★★

Hay un mucho de cine social francés en el debut de Ingride Santos, ese protagonizado por jóvenes marginadas y huérfanas o con familias ausentes, intolerantes, ese de fuertes mujeres emigrantes que intentan criar a sus hijos solas en pisos modestos lejos del centro de la ciudad, lejos de todo, y que intentan conseguir trabajando como si no hubiera un mañana que las niñas, esas niñas de sus ojos estudien, a lo mejor, para higienista buco dental, quién sabe. Y hay además mucho realismo costumbrista, muchas horas en la calle, y una búsqueda de identidad cuando perteneces a una tierra que se convirtió, de pronto, en tierra de nadie.

La joven Lati vive en Barcelona, encontró refugio en el rap (aunque sea ese mismo que la llama negra, gorda, y que refleja un machismo que avergüenza) tras la muerte de su padre y que, dos años después, sueña con triunfar en el mundo de las batallas de freestyle. Sin embargo, su madre, una mujer africana de asentadas convicciones religiosas, no quiere que desarrolle esa, para ella, peligrosa vocación. Lati entrena a escondidas con Judy, una antigua promesa de este tipo de música urbana que la ayudará a enfrentarse a sus propios límites, descubriendo que las batallas no se libran solamente en el escenario, sino también en el interior de la chica, de cada uno de nosotros mismos. Honesta opera prima, una rima que promete.

Lo mejor: Es un debut muy desde el corazón y su protagonista, la entregada Latifa Drame

Lo peor: Con algo más de ambición, esta historia podría haber llegado más lejos