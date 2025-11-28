Crítica de 'Coartadas': unidos por Nino Bravo ★★★

El remake español de la muy exitosa saga francesa «Alibi.com» es, claro, una comedia de enredo y coral a golpe esta vez de Nino Bravo (incluso el protagonista se marca un numerito cantando uno de sus temas, aunque para nada en plan Bardem/ Julio Iglesias durante la película «Huevos de oro», ni mucho menos) en la que Miguel, dueño de la empresa Coartadas, que ayuda a quienes deseen engañar a sus parejas o a tener la excusa perfecta para evitar según qué situaciones, conoce de casualidad, mientras se le descarrila el coche fúnebre que conduce por motivos «de trabajo», a Blanca, la dueña del can al que casi le cuesta la vida el atropello. Y lo que debería suceder pasa, o sea, que ambos acaban enamorados perdidos.

Existe un solo detalle peliagudo: Blanca es jueza, y odia a los mentirosos y los fraudes, por lo que Miguel jamás le dice a qué se dedica realmente. Bueno, hay otro: este descubre de sopetón que el padre de la protagonista es también cliente «de la casa» para engañar a su pareja con una hortera artista que se hace llamar la Shakira de Baracaldo. Hotel resort de las Islas Canarias mediante, donde confluyen al final todos los personajes al buen tun tún, el lío está más que servido en esta moderadamente divertida y en ocasiones un poco groserilla producción (esos momentos onanistas a lo bestia de Salva Reina) con un buen reparto, incluidos los secundarios. Eso sí, la mala vida que le dan al pobre perrito no se lo perdono a nadie.

Lo mejor: Que el reparto funciona bastante bien y alguna que otra situación graciosa

Lo peor: Por contra, en varias ocasiones le cuesta que el espectador se ría con ganas