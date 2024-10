La desconcertante opinión de Carlos Boyero sobre la última película de Almodóvar

Hoy se estrena en los cines la aclamada última película dePedro Almodóvar, la primera suya rodada en inglés, 'La habitación de al lado'. Ante el inminente estreno no podía faltar la opinión de uno de los críticos cinematográficos más temidos y admirados de nuestro país, Carlos Boyero: bestia negra del cineasta manchego.

Es vox pópuli que Boyero no transige ni con Almodóvar ni con su cine. En una entrevista reciente en un canal de un youtuber dijo que "No me creo nada de lo que me cuenta ni cómo me lo cuenta. Creo que está mirando con siete ojos esas historias tan personales. Hay algo que me resulta falso", en relación a las obras del director español.

Así, también avanzó que vería la nueva película de Almodóvar por imperativo profesional. Una vez realizado el visionado, Carlos Boyero valoró 'La habitación de al lado' en su sección semanal en el programa 'La Ventana', de la Cadena SER.

Para empezar, el crítico habló de las expectativas que había levantado este largometraje desde dos meses atrás, siendo distinguido con los más altos laureles en La Mostra de Venecia y en el Festival de San Sebastián: León de Oro y Concha de Plata.

Reconoció que "estaba un poco saturado del tema", pero por otra parte confesó que trata "un tema que me afecta profundamente". Sin embargo, pese a la temática que le tocaba de lleno, dijo que "no he sentido ningún gramo de emoción. Salgo de la sala igual que he entrado".

"Yo salí como un témpano de hielo con un argumento tan desgarrador", reiteró Boyero, que aumentó su crítica alabando a las dos actrices protagonistas, Tilda Swinton y Julianne Moore: "qué fácil te lo ponen".

"La estética está súper cuidada en el cine de este hombre", admitió el feroz crítico. "Yo estaba dispuesto a llorar un montón, recordando mis experiencias personales. Pero no, y si te falla eso".

Luego, "hay experiencias en el fime para que te den el certificado del más progresista, que están metido como pegotes", abundó. "¿Qué es lo que te falla del cine de Almodóvar", preguntó el presentador. "¡Joder! Es pretencioso. El tratamiento de los temas me parece impostado...".