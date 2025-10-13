El "gran honor" de Joe Dante en el Festival de Sitges

El director estadounidense Joe Dante, realizador de películas como 'Gremlins' y 'El chip prodigioso', recibió anoche uno de los Gran Premio Honorífico de esta edición del Festival de Sitges, donde aseguró que "es un gran honor recibir este premio de mi festival favorito".

Dante, que anteriormente había recibido un Premio Máquina de Tiempo del festival en 2010, ha agradecido el trato y el cariño durante su estancia, y ha considerado fascinante "la pasión" del público de Sitges, que considera uno de los mejores certámenes del mundo.

Director y "padrino"

El director de 'Exploradores' es uno de los padrinos de la edición de este año del Festival de Sitges, que tiene como 'leitmotiv' la combinación de terror y comedia.

Formado en la factoría de Roger Corman, Dante obtuvo su primer éxito con 'Piraña' en 1978, con un humor negro muy especial, al que siguió un clásico del terror como es 'Aullidos'. El éxito de taquilla le llegó con 'Gremlins' en 1984, al que siguieron títulos como 'El chip prodigioso', 'No matarás...al vecino' y 'Pequeños guerreros'. En 2006 el episodio 'Homecoming' que dirigió en la serie 'Masters of Horror' consiguió una mención especial del jurado en el palmarés del Festival de Sitges.