El rodaje de la nueva entrega de una popular saga de aventuras ya tiene fecha: comenzará en noviembre

La exitosa saga de aventuras Jumanji está lista para regresar a los cines. Sony ha confirmado que el rodaje de su nueva entrega comenzará en noviembre en Los Ángeles, con la intención de estrenar la película durante las festividades navideñas de 2026. El proyecto marca un nuevo capítulo en la evolución de una franquicia que ha conquistado a varias generaciones desde su debut en 1995.

La producción volverá a reunir a sus protagonistas más queridos: Dwayne Johnson, Kevin Hart, Jack Black y Karen Gillan retomarán sus papeles bajo la dirección de Jake Kasdan, responsable de los dos últimos éxitos de la saga. Además, se incorporarán Brittany O’Grady (The White Lotus) y Burn Gorman, dos fichajes que prometen aportar frescura y nuevas dinámicas a la historia. También se espera el regreso de Alex Wolff, Madison Iseman, Ser'Darius Blaine, Morgan Turner y Awkwafina, garantizando la conexión con las anteriores entregas.

El guion, escrito por Jeff Pinkner y Scott Rosenberg, mantendrá la combinación de aventura, humor y acción que ha definido a la saga en los últimos años, al tiempo que introduce nuevos escenarios y giros en la historia para sorprender al público. Aunque los detalles de la trama se mantienen en secreto, el estudio promete un salto ambicioso en la historia, con escenarios inéditos y desafíos aún más sorprendentes dentro del mundo del juego.

Desde su origen como libro de Chris Van Allsburg, Jumanji ha pasado de ser una historia fantástica protagonizada por Robin Williams a transformarse en un fenómeno global que combina el cine con la estética y el lenguaje de los videojuegos. Las dos películas más recientes (Jumanji: Bienvenidos a la jungla y Jumanji: Siguiente nivel) recaudaron juntas más de 1.700 millones de dólares en taquilla, consolidando a la saga como una de las más exitosas del cine familiar.

El equipo creativo, formado por Matt Tolmach, Dwayne Johnson, Dany Garcia, Hiram Garcia y Jake Kasdan, mantiene un alto nivel de secretismo sobre la historia, lo que ha aumentado la expectación entre los fans. Según adelanta The Hollywood Reporter, la nueva entrega buscará fusionar nostalgia y renovación, respetando la esencia que hizo de Jumanji un éxito, pero ampliando sus horizontes con personajes y escenarios inéditos.

Con su rodaje ya programado y un estreno previsto para Navidad, esta nueva película se perfila como uno de los grandes eventos cinematográficos del próximo año. Sony confía en que Jumanji vuelva a conquistar al público con una propuesta que combina aventura, comedia y espíritu familiar, manteniendo vivo el universo que ha hecho historia en la gran pantalla.