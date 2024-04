Habrá una cuarta película de Bridget Jones: con dos hijos y una gran ausencia

Es una mujer normal, con sus curvas, sus torpezas, sus palabrotas, sus impulsos, y que por ello a tantas mujeres representa. Bridget Jones no acepta cánones ni los sigue, y es esa naturalidad la que hizo que miles de personas se rindieran a sus pies desde la primera película. Ahora, el universo continúa, y este personaje londinense que a cualquiera podría sacar de quicio está de vuelta. La estadounidense Renée Zellweger volverá a interpretar su icónico papel de Bridget Jones en la película "Bridget Jones: Mad About the Boy", la cuarta entrega de la franquicia basada en los libros de Helen Fielding, según informaron este martes medios especializados.

Junto a Zellweger, regresan Hugh Grant, para encarnar una vez más a Daniel Cleaver, y Emma Thompson, quien se unió al universo de Fielding como la doctora Rawlings en "Bridget Jone's Baby" (2016), la última cinta de la saga de Universal Pictures. En el caso de Grant, es extraño pues el personaje que interpreta ya dejó de aparecer en la última entrega, aunque aún apenas sabemos nada de en qué consistirá la nueva trama. La que sí será una gran falta, pues aún no se ha confirmado su participación, será la de Colin Firth en el papel de Mark Darcy, el amor más duradero y pasional de Jones en la saga. El filme también contará con la participación de nuevos talentos como Chiwetel Ejiofor y Leo Woodall, mientras que Michael Morris, conocido por su trabajo en filmes como "To Leslie" o series como "Better Call Saul", será quien lleve la batuta como director.

Hijos y aplicaciones

Universal estrenará la comedia romántica en Estados Unidos a través de la plataforma Peacock el Día de San Valentín de 2025, mientras que en el resto de los países se estrenará en los cines. El libro en el que se basa esta cuarta película narra la vida Bridget Jones, quien ya es una madre soltera de 51 años con dos hijos en la era de las redes sociales y las aplicaciones para citas.

Zellweger interpretó por primera vez a Bridget Jones en 2001, con "El diario de Bridget Jones", y su actuación le valió su primera nominación al Óscar a la mejor actriz. El éxito de la cinta provocó el lanzamiento de una secuela tres años más tarde, "Bridget Jones: Sobreviviré", y en 2016 Zellweger y Firth regresaron para llevar a cabo "Bridget Jone's Baby". En total, las tres películas han recaudado más de 760 millones de dólares en taquilla internacional y la cinta se ha convertido en un emblema para la cultura británica.