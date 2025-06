Juan Antonio Bayona: "Hacer cine es un ejercicio de supervivencia"

El director de cine español Juan Antonio Bayona dijo este domingo en México que dirigir una película es un ejercicio de supervivencia y de aprender a lidiar con los errores.

"Siempre pienso que hacer una película es un acto de supervivencia porque todo está a la contra, tienes un proceso muy largo, puedes hacerlo todo muy bien pero si la última fase está mal, la película se cae", aseguró el cineasta catalán.

En la conferencia magistral 'Luz en la oscuridad' moderada por el reconocido director mexicano de arte Eugenio Caballero, el español señaló que hacer cine implica hablar con honestidad e involucrar al equipo en el proceso, incluso si no hay claridad en cómo solucionar ciertos retos.

Bayona afirmó que el proceso creativo siempre implica solucionar desde cualquier ámbito, por lo que resulta aburrido que un director planee una película y al momento del rodaje todo salga perfecto.

"Esos directores que lo tienen todo clarísimo y llegan al set y ejecutan, me parece muy meritorio cuando sale una película buenísima, porque dices: madre mía quisiera hacer eso, pero me parece aburrido porque qué fascinante es llegar al set y tener esa tensión de que tienes 13 cámaras y una toma", expresó el nacido en Barcelona, quien añadió: "Las cosas que tenemos muy claras no nos permiten ir más allá".

El cineasta volvió al Festival Internacional de Cine en Guadalajara (oeste de México) donde estrenó hace 25 años su primer cortometraje ‘Mis vacaciones’, para recibir el Premio Mayahuel Internacional por su carrera fílmica.

Volcar el sufrimiento

Bayona consideró que la expresión artística es una buena vía para procesar el sufrimiento no solo desde las vivencias y la vida personal del director, sino para el público.

"El sufrimiento necesita un vocabulario y la expresión artística, el cine, el dibujo son formas de expresar lo que (...) no ha podido articular", indicó el director de 'Jurassic World: el reino caído'.

El cineasta ibérico reveló que esta idea de volcar el dolor en el arte la vio en su padre, quien dedicó su tiempo libre a la pintura y el dibujo, además de ser cinéfilo al grado de vender golosinas en las salas cinematográficas para poder ver las películas.

El director de la multipremiada y nominada al Óscar, 'La sociedad de la nieve', ha dirigido también filmes como 'El orfanato' y 'Lo imposible'. Ante estudiantes de cine y seguidores de su filmografía, Bayona reveló que cuando estaban preparando el último filme referido, sobre un tsunami en Tailandia, tuvieron que idear muchas soluciones para algunas tomas al momento de que el agua inundara el lugar.

Ese aprendizaje, dijo, le permitió tener ideas más claras para enfrentar la producción de 'La sociedad de la nieve' que implicaba derrumbes de nieve y rodar en condiciones hostiles en la cordillera de los Andes con locaciones en Chile, Argentina y Uruguay.

El dolor del proceso creativo

Bayona recordó cuando conoció al director mexicano ganador del Oscar, Guillermo del Toro, quien confió en él para realizar 'El orfanato' y siempre le aconseja acerca del proceso creativo. "El Gordo [como le dice a Del Toro] siempre dice: 'Que duela, Bayona, que duela, tocar la herida'", contó.

Aceptó que en todas sus películas, la historia habla de alguna herida abierta que permite conectar con el espectador, que es lo que le da alma a cualquier proyecto.

El Festival Internacional de Cine en Guadalajara tiene lugar en esta ciudad hasta el 14 de junio y reúne a unos 200 cortos y largometrajes en la competencia oficial en las secciones de cine mexicano e iberoamericano de ficción, documental, de animación, con temática ambiental y relacionada a la comunidad LGBTQ+.

El programa se compone de proyecciones de las películas en la sección oficial y de ciclos especiales enfocados en los homenajeados y la región invitada de honor, galas a beneficencia, clases magistrales para estudiantes, además de talleres y espacios de encuentro para los profesionales de la industria y la negociación de derechos.