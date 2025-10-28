Lady Gaga inicia esta noche su triplete en Barcelona dentro de su gira 'Mayhem'

La intérprete y compositora estadounidense Lady Gaga pone fin este martes a la larga espera de los fans españoles por volver a verla en directo, con el primero de los tres conciertos previstos en el Palau Sant Jordi de Barcelona dentro de su gira mundial 'The Mayhem Ball tour'.

Tres seis años desde la última visita, este martes 28, el miércoles 29 y el viernes 31 de octubre llega por fin el día "G" para los miles de espectadores que el pasado abril agotaron 53.000 entradas en total en pocas horas. De hecho, inicialmente salieron a la venta las primeras dos fechas, pero se impuso una tercera por la alta demanda.

Una gira rodada por todo el mundo

Tras sus conciertos como cabeza de cartel en Coachella 2025, sus residencias en estadios en Ciudad de México y Singapur, y su concierto gratuito en la playa de Copacabana en Río de Janeiro, Gaga dio inicio a esta gira el 16 de julio en Las Vegas y tras rodar por EE UU y otros países europeos por fin le toca el turno a España.

En esta gira, Lady Gaga presenta su nuevo álbum, 'Mayhem', que acumuló más de 240 millones de reproducciones a nivel global, marcando el mayor debut en 'streaming' de la artista ganadora de 14 premios Grammy.

Entre otros, incluye los últimos éxitos de la cantante de 'Bad Romance' y 'Alejandro', como 'Abracadabra', 'Die with a smile' o 'The dead dance'.

Coincidencia con Halloween

Un mundo oscuro, el de su último trabajo, que junto a la conocida tendencia de la neoyorquina al disfraz hace que muchos fans ya pronostiquen en redes sociales muchos guiños a Halloween en Barcelona (además, el último concierto es, precisamente, el 31 de octubre, víspera del día de los muertos).

Las tres noches de Lady Gaga en Barcelona han hecho subir un 31 % las ventas de viajes en tren a la capital catalana, procedentes de Madrid y otras ciudades españolas, según la página web Trainline.

La alta afluencia de público prevista para el Sant Jordi durante las tres noches de concierto de la estadounidense también han llevado a Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) a reforzar el transporte público de ida y vuelta al estadio este martes, miércoles y viernes.

La ambición del directo

El espectáculo que está llevando de gira Lady Gaga, de más de dos horas y cuarto de duración, tiene una gran producción teatral, con continuos cambios de escenografía y vestuario, una apuesta de la artista por elevar aún más su ambición en los directos, según ella misma explicó al inicio de gira.

Los que no tengan entradas o quieran seguir la fiesta de la excéntrica cantante de pop dance podrán hacerlo en algunas de las fiestas que los locales de Barcelona han hecho coincidir con los conciertos, como el 'After Party Gaga' previsto el jueves en la sala Apolo o el 'Roar Party edición Lady Gaga' en la Upload este martes y jueves, entre otras.