Su Majestad el Rey en la apertura del curso académico de las Reales Academias

Su Majestad el Rey Felipe VI preside, a partir de las 19:00 horas el acto de apertura del Curso Académico de las Reales Academias integradas en el Instituto de España, que preside actualmente el profesor Eduardo Díaz-Rubio -también presidente de la Real Academia Nacional de Medicina de España. El acto tendrá lugar en la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, institución que preside Benigno Pendás, y al mismo acudirá la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, así como todos los presidentes de las diez reales academias que integran el Instituto de España y relevantes personalidades de los distintos ámbitos de la sociedad española.

En el transcurso de la sesión de apertura del Curso Académico de las Reales Academias integradas en el Instituto de España intervendrán la ministra de Ciencias e Innovación, Diana Morant, de cuyo ministerio depende el Instituto de España, el presidente de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas y el secretario de la misma, Benigno Pendás y Pablo Lucas Murillo, respectivamente, así como el académico y padre de la Constitución Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón.

El Instituto de España reúne a las Reales Academias de ámbito nacional para la coordinación de las funciones que deban ejercer en común. Forman parte del Instituto de España: Real Academia Española, Real Academia de la Historia, Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, Real Academia Nacional de Medicina de España, Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de España, Real Academia Nacional de Farmacia, Real Academia de Ingeniería y Real Academia de Ciencias Económicas y Financieras.

Las Reales Academias representan la excelencia en las ciencias, las artes y las humanidades en nuestro país. Surgidas del espíritu de la Ilustración y amparadas por la Corona, empezaron a constituirse en España en el siglo XVIII como centros de cultivo del saber y de difusión del conocimiento.