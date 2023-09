Meryl Streep ve posible "Mamma Mia 3": "Estoy dispuesta a cualquier cosa"

El fenómeno que englobó a "Mamma Mia!" desde su estreno en 2008 fue internacional. La película, dirigida por Phyllida Lloyd, fue un auténtico éxito, y ello se debió a muchos factores. En primer lugar, la música. La banda sonora, compuesta por la música de ABBA, no pasó desapercibida. Es más, gracias a la película estas canciones se convierto aún más en grandes himnos. Asimismo, el reparto no dejaba a nadie indiferente. La protagonizaban Meryl Streep, Amanda Seyfried, Pierce Brosnan, Colin Firth y Stellan Skarsgard, entre otras estrellas del cine. Un elenco que se convirtió en símbolo de la cinta, al igual que su trama y sus canciones. Pues bien, tal fue el fenómeno que aún llega a nuestros días, con o sin la ayuda de la segunda parte, que aterrizó 10 años más tarde. A veces las segundas partes no son buenas, pero en este caso se arriesgaron en ampliar el mundo de "Mamma Mia!", y con la segunda película también sorprendieron a muchos de los espectadores. No obstante, en esta segunda parte no aparecía Streep más que en forma de colaboración, lo que se lamentó en gran medida. Y esto no queda ahí, pues parece que la puerta hacia "Mamma Mia! 3" está completamente abierta, y con el gran punto a favor de que la actriz volvería al reparto.

En una entrevista concedida por el equipo de "Mamma Mia!" a "Vogue", Meryl Streep responde sincera ante la pregunta de una posible tercera entrega: "Estoy dispuesta a cualquier cosa. Tendré que programar una evaluación de la rodilla antes de filmar, pero si hay una idea que me entusiasma, ahí estoy", explica la intérprete, también en alusión al lugar de rodaje de la cinta, que no es precisamente célebre por su planicie. Con esto, se plantea cómo podría ser la vuelta de su personaje, Donna, pues en la segunda película se explica que había fallecido: "Le dije a Judy (Craymer, productora de la cinta) que me interesaba si podía encontrar una manera de reencarnar a Donna. O podría ser como en una de esas telenovelas donde Donna regresa y revela que en realidad fue su hermana gemela la que murió".

Por su parte, Craymer explica a "Vogue" que con la segunda película "avanzamos y retrocedimos en el tiempo, así que ahora tenemos la licencia creativa para explorar más este mundo. Todavía no sabemos realmente qué pasó con la versión de Donna de Lily James en esos años intermedios. ¿O qué les pasa a Donna y Sam después de la primera película? ¿Harry alguna vez sentará cabeza? Creo que tenemos que darle un cierto cierre a estos personajes. Todas sus odiseas los llevan de regreso a la isla, porque allí es donde todos quieren estar en su vejez".

Ni que no ni que sí

Pero Streep no es la única actriz que está totalmente dispuesta a una tercera entrega de la cinta, pues también están a favor Firth y Brosnan. El primero asegura que "estaría ahí inmediatamente", mientras que Brosnan dice que "Judy sabe dónde encontrarme si quieren hacer una tercera ronda". Por su parte, no se puede entender a este universo cinematográfico sin Amanda Seyfried, y quizá ella haya sido la más reivindicativa acerca de este tercer filme, pues en la entrevista resalta que "nadie dice que no, pero tampoco nadie dice que sí. Los que están en el poder probablemente no puedan permitirse el lujo de que seamos honestos. Odio decirlo, porque haría 'Mamma Mia! 3' gratis, por supuesto que lo haría, pero ese no es el negocio en el que estamos. Lo que es justo es justo, y siento que una tercera película se reducirá a algo estúpido, da igual si Universal quiera o no pagar el dinero".

Por tanto, parece que sobran las ganas por parte de las caras principales de estas películas para volver a la grabación en esa idílica isla. No obstante, lo que sí hace falta, quizá, es una idea potente que no perjudique el trabajo realizado, así como, por supuesto, el apoyo de la productora, que parece que comienza a existir, pues, sin añadir ningún tipo de detalles, Donna Langley, presidenta de Universa Pictures, dijo que al estudio "le encantaría hacer una tercera película".