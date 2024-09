Mia Farrow asegura entender por qué los actores siguen trabajando con Woody Allen

La actriz y activistaMia Farrow intervino recientemente en el programa de la cadena CBS 'Sunday Morning'. Allí, evidentemente fue preguntada por su exmarido, el cineasta neoyorquino Woody Allen.

Durante la entrevista, concedida la noche de anteayer, el periodista Seth Doane le preguntó a Farrow, quien intervino hasta en 13 películas del director entre 1980 y 1992, si era capaz de separar su experiencia como actriz de sus graves encuentros y pleitos personales con Woody Allen. Farrow respondió afirmativamente: "Sí, sí".

"Entiendo perfectamente que un actor decida trabajar con él", aseveró la intérprete estadounidense. "No soy de las que dicen: 'Oh, no deberían hacerlo'", añadió.

Y es que tras la cancelación en Estados Unidos del director de 'Match Point' no han sido pocos los actores que aseguraron que no trabajarían más con él o que se arrepienten de haberlo hecho.

Otras estrellas de Hoollywod como el español Javier Bardem defendió al "genio" Allen con el argumento de que el cineasta nunca fue condenado por agresión sexual.