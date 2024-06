Muere Donald Sutherland, protagonista de "Los juegos del hambre" o "MASH"

El icónico actor canadiense Donald Sutherland, icono contracultural con películas como "MASH", "Doce del Patíbulo" o "Klute", entre otras cintas, ha fallecido a los 88 años, según han confirmado al medio especializado "Variety". El intérprete, en los últimos años también reconocido por su trabajo en "Los juegos del hambre", falleció este jueves en Miami tras una larga enfermedad. Durante más de medio siglo, el actor ganador de un Emmy y un Globo de Oro interpretó de manera memorable a villanos, antihéroes, protagonistas románticos y figuras de mentores. Su perfil había aumentado recientemente con su papel secundario como el malvado Snow en la franquicia "Los juegos del hambre".

Donald Sutherland, en "Doce del patíbulo" larazon

Nacido en Saint John, Nuevo Brunswick, en 1935, fue considerado uno de los actores más versátiles de la escena hollywoodiense, alcanzando su primer éxito con los "Doce del patíbulo". No obstante, donde alcanzó el verdadero estrellato fue en "MASH", obra dirigida por Robert Alman y que protagonizó junto a Elliot Gould. Una cinta basada en la obra de Richard Hooker, y que llega hasta nuestros días como una de las sátiras de la comedia negra más importantes de principios de los 60.

Durante los años 70, Sutherland consolidó su obra cinematográfica, gracias a títulos que siempre han conformado los titulares de sus obras maestras. Uno de sus mejores papeles lo realizó en "Klute", junto a Jane Fonda, así como fue Jesucristo en "Johnny tomó su fusil". En aquellos años, además, trabajó en "Don't look now" o "The eagle has landed", premiada cinta donde compartió escenas con Robert Duvall o Michael Caine.

Junto a Gérard Depardieu, Robert de Niro o Burt Lancaster, Sutherland protagonizó la icónica cinta "Novecento", dirigida por Bernardo Bertolucci. Pero no fue el único maestro italiano bajo el que trabajó el canadiense, pues también participó en la "Casanova" de Fellini. Esta cinta la protagonizó junto a Tina Aumont o Cicely Browne, haciéndose definitivamente con el abrazo de la crítica.

La filmografía de Sutherland es extensa, completa y admirable, y llega hasta su vejez. El intérprete consiguió hacerse con el público joven gracias a la saga de "Los juegos del hambre". Aunque interpretando un papel odioso y malvado, se hizo cargo de uno de los personajes más elaborados y complejos de la saga, así como supo reflejar cada detalle y gesto que confeccionó con esmero la creadora de los libros, Suzanne Collins.