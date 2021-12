El próximo James Bond podría ser una persona no binaria

Cultura

James Bond, símbolo de la masculinidad, con arma en puño y mujeriego de naturaleza, es el nuevo protagonista de quienes llevan lo políticamente correcto a cualquier límite. Este agente secreto fue creado en 1953 por el novelista Ian Fleming, con sus más y sus menos, sus características más o menos atractivas, pero con un perfil que ha perdurado hasta hoy y que se ha mantenido, ante todo, a través de la icónica saga cinematográfica. No obstante, la modernidad ya está aquí, y por ello ahora no es que solo haya saltado la polémica por querer que 007 sea mujer, sino porque ahora no descartan que en un futuro sea una persona no binaria.

Según admite en una entrevista una de las productoras de la saga cinematográfica y jefa de Eon Productions, Barbara Broccoli, el futuro espía bajo el título de agente 007 podría ser no binario, es decir, una persona que no se considera ni hombre ni mujer y que, por tanto, prefiere ser referido como “elle”, en lugar de “él o ella”. Así, asegura Broccoli al podcast “Girls on film” que esta idea ha surgido después de que el último encargado en dar vida a Bond, Daniel Craig, haya dejado el papel tras el estreno de “No time to die”. Pero, físicamente, ¿seguirá siendo un hombre? “Sí”, responde la productora, “porque no creo que debamos hacer películas en las que las mujeres interpreten a hombres, sino más películas sobre mujeres. Pero creo que Bond seguirá siendo un hombre”.

Así, una vez confirma que la búsqueda del próximo Bond está centrada en los varones, añade que no descarta que el intérprete de vida a un personaje “no binario”: “¿Quién sabe? Creo que está abierto. Solo tenemos que encontrar al actor adecuado”. Eso sí, la nacionalidad la tienen clara: “Queremos que el actor sea británico, y los británicos, como sabemos, pueden ser muchas cosas”, explica Broccoli, en alusión a que no tienen aún en cuenta el color de piel del elegido.

Desde Sean Connery hasta Pierce Brosnan, pasando por Roger Moore o Craig, James Bond siempre ha sido interpretado por un actor varón, con aura masculina y presencia marcada. Nunca se le ha prestado atención a su condición sexual, más que cuando se trata del personaje ficticio, que es descaradamente masculino y, como se diría hoy día, políticamente incorrecto. No obstante, con la despedida de Craig ahora saltan las alarmas: ¿quién será el próximo agente 007? ¿Afectarán las tendencias actuales a un personaje creado para un propósito y que existe desde hace décadas?