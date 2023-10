Muere Keith Jefferson, secundario habitual de Tarantino, con 53 años

Keith Jefferson, actor reconocido por sus papeles secundarios en grandes películas de Quentin Tarantino, ha fallecido a los 53 años, según informan medios estadounidenses. El intérprete anunció el pasado mes de agosto que le habían diagnosticado cáncer, y la noticia de su fallecimiento la ha confirmado a "The Hollywood Reporter" su representante, Nicole St. John. "De vez en cuando Dios te dará un desafío y dejará que tú lo arregles", escribió Jefferson al dar a conocer la noticia de su enfermedad, "cuando me diagnosticaron cáncer por primera vez, tuve que parar, hacer una pausa y no quería compartirlo con nadie. Ni con mi familia. Hoy por fin estoy en un lugar para compartir, porque mi fe se está haciendo más fuerte".

Nacido el 7 de abril de 1970 en Houston, el de Jefferson fue uno de los rostros que aparecieron en "Django desencadenado" (2012), cinta dirigida por Tarantino y en la que actuó junto a Jamie Foxx, Leonardo DiCaprio y Samuel L. Jackson. Asimismo, interpretó a Charly en "Los odiosos ocho" (2015), así como también formó parte del reparto de "Once upon a time in Hollywood..." (2019), película protagonizada por DiCaprio y Brad Pitt.

Jefferson estudió Teatro Musical en San Diego, así como interpretación en la Universidad de Arizona. Fue en los primeros estudios donde conoció a Jamie Foxx, con el que forjó una gran amistad que mantuvo hasta el final. Junto a Foxx, de hecho, comenzó a trabajar en los años 90, debutando Jefferson en la gran pantalla en 1995, en la cinta "Sólo ellas... los chicos, a un lado", dirigida por Herbert Ross. De hecho, los últimos rodajes del actor han sido en la serie de Amazon Prime Video "Bosh: Legacy" y la película "The Burial", ambas junto a Foxx.

"Todo duele en este momento, tener dificultades para mirar estas fotos, revivir los recuerdos de nosotros pasándolo muy bien. Te extrañaré. Desde que nos conocimos en la universidad, has estado en una situación increíble. Que tu alma descanse en Dios, nunca pensé que tendría que escribir estas palabras sobre mi amigo. DEP Keith", ha escrito Foxx a través de sus redes sociales.