Prime Video anuncia el estreno de "Culpa Nuestra", la esperada película que cierra la saga más vista en España

El próximo 16 de octubre llega a Prime Video uno de los estrenos más esperados del año: “Culpa nuestra”. Con esta tercera entrega, la plataforma pone el broche de oro a la trilogía basada en los libros de Mercedes Ron, publicados en la lista de best-sellers del New York Times. La película podrá verse en más de 240 países y territorios, confirmando el impacto global de una saga que ha hecho historia en el streaming.

Tras el éxito de “Culpa mía” y “Culpa tuya” —esta última convertida en la película original internacional más vista en su estreno en Prime Video—, la conclusión de la saga llega cargada de emociones. Nicole Wallace y Gabriel Guevara interpretan por última vez a Noah y Nick, los protagonistas que han enamorado a millones de fans con su historia de amor turbulenta y apasionada.

La trama de “Culpa nuestra” se centra en la boda de Jenna y Lion, el escenario perfecto para el esperado reencuentro entre los protagonistas después de su ruptura. Noah se enfrenta a un nuevo inicio profesional mientras Nick lidia con el peso de su herencia familiar. Entre ellos, un muro de resentimiento amenaza con apagar la llama que nunca terminó de extinguirse. ¿Podrá el amor superar al orgullo en esta última entrega?

El guion vuelve a estar en manos de Domingo González, quien también se encarga de la dirección, con la colaboración de Sofía Cuenca. La producción corre a cargo de Pokeepsie Films, con Álex de la Iglesia y Carolina Bang al frente, consolidando un equipo creativo que ya ha demostrado su eficacia en las anteriores entregas.

El reparto de “Culpa nuestra” reúne a un elenco coral con Marta Hazas, Iván Sánchez, Victor Varona, Eva Ruiz, Goya Toledo, Gabriela Andrada, Álex Béjar, Javier Morgade y Felipe Londoño, además de la incorporación de Fran Morcillo como Simon. Una combinación de talento que promete dar fuerza y frescura al desenlace de la historia.

La trilogía “Culpables” se ha convertido en un fenómeno cultural y social, conquistando a una generación de espectadores que se ha identificado con los dilemas de Noah y Nick. Con este estreno, Prime Video refuerza su posición como referente del cine español en el panorama internacional y ofrece a los seguidores el cierre definitivo de una saga que marcará época en el streaming.