Nominaciones a los Oscar: «Emilia Pérez», trans contra Trump

Indiscutiblemente, la aclamada y ya varias veces distinguida película «Emilia Pérez» , dirigida por el cineasta francés Jacques Audiard, ha sido la gran protagonista de las nominaciones a la 97ª edición de los premios Oscar, que dio a conocer por fin ayer –en torno a las 14:30 hora española–, tras las cancelaciones por los terribles incendios, la Academia de Hollywood. Que los focos se volvieran hacia esta cinta que adscriben a un nuevo subgénero bautizado como «narcomusical» no se debe únicamente a la cantidad de estatuillas a las que aspira (un total de trece), y por lo que bate el récord para una extranjera, sino que la noticia está también, o quizá sobre todo, en su protagonista, la española Karla Sofía Gascón (nacida en Alcobendas, Madrid, el año 1972), quien se convierte de esta forma en la primera intérprete transexual nominada a un Oscar, el de mejor actriz protagonista.

Para los españoles, evidentemente, se suma el hito de que sea la segunda compatriota, después de Penélope Cruz –paisana suya, por cierto– que aspire a la estatuilla en dicha categoría. Sin embargo, para lograrlo, Gascón encontrará una muy dura competencia, sobre todo, en Demi Moore, por su papel en «La sustancia», y Fernanda Torres –no, no es la hermana del exfutbolista del Atlético de Madrid–, protagonista de la cinta brasileña «Aún estoy aquí». También optan a mejor actriz, aunque de salida con menos papeletas, Cynthia Erivo («Wicked») y Mikey Madison («Anora»).

La polifacética nariz de Brody

La magnífica «The Brutalist» es el único largometraje que puede robarle algún foco a «Emilia Pérez», nominada entre otras categorías a mejor película, mejor película internacional, mejor director, mejor canción y mejor actriz de reparto. La colosal obra dirigida por Brady Corbet, que podemos disfrutar desde hoy en los cines españoles, puede ganar hasta una decena de estatuillas, con la misma cantidad de nominaciones que ha recibido el musical «Wicked» , de Jon M. Chu, sólo que el filme protagonizado por Adrien Brody –de nuevo en un papel de judío– puede valerle el Oscar 22 años después de «El pianista», además de ser la favorita a mejor película y que reparte sus aspiraciones en las categorías «importantes», mientras que la cinta que orbita en el universo de «El mago de Oz» está presente principalmente en los apartados técnicos.Otras que acumulan un notable número de nominaciones son «A Complete Unknown», de James Mangold (ocho); «Cónclave», de Edward Berger (otras ocho), y «Anora», de Sean Baker (con seis opciones). Además de las citadas, «La sustancia», de Coralie Fargeat; «Dune: Parte 2», de Denis Villenueve; y «Nickel Boys», de RaMell Ross, competirán por la estatuilla que reconoce al mejor largometraje.

No es desde luego una apuesta arriesgada predecir que la noche del 2 de marzo –¡en pleno carnaval!– la velada en el Dolby Theatre de Los Ángeles, escenario habitual de la ceremonia de los Oscar, puede tomar tintes de aquelarre antitrumpista, poco más de un mes después de que el político, como elefante en cacharrería, de nuevo, esté en la Casa Blanca.

Más allá del componente explícito, Sebastian Stan ha sido nominado a mejor intérprete por «The Apprentice. La historia de Trump», donde parodia precisamente al líder del partido republicano.Y, luego, está el implícito, que las dos cintas que protagonizarán el duelo de los Oscar 2025 transmiten un mensaje en una dirección frontalmente contraria a las políticas trumpistas.

Porque si «Emilia Pérez» es un canto al mundo «queer» –uno de los primeros decretos que ha firmado el flamante presidente de los EEUU ha establecido, realmente con sentido común, que solamente hay dos sexos– y una exportación de la cultura mexicana –que Trump quiere deportar tras el famoso muro– aunque no ha sido precisamente bien acogida en la tierra de Cantinflas y Zapata, «The Brutalist» es la inversión del sueño americano, una reivindicación de la emigración como la auténtica esencia de los Estados Unidos. Un relato, en fin, como podría haber sido el de los abuelos alemanes de Donald Trump.

Almodóvar se queda fuera

Y no, no estará en la fiesta Pedro Almodóvar. Después de que «Segundo premio», el filme de Isaki Lacuesta elegido para representar a España, quedara fuera del corte, las opciones de nominaciones para el cine español en esta edición de los Oscar también estaban puestas en la banda sonora de Alberto Iglesias por «La habitación de al lado», la película del director manchego. Pero el trabajo del compositor no estuvo entre los cinco candidatos finales, que fueron los de «Wicked», «Robot salvaje», «Cónclave», «The Brutalist» y «Emilia Pérez».

También habían pasado la primera preselección dos cortometrajes de ficción de producción española, «París 70», pieza de Dani Feixas, y «La gran obra», de Àlex Lora, aunque ninguno consiguió estar entre los cinco nominados.