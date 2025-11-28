«Zootrópolis 2»: vuelven los misterios de la urbe peluda

Segundas partes nunca fueron buenas, o, al menos eso estipula el refranero español. Por desgracia (o por fortuna lingüística), en inglés no existe tal dicho. Sin embargo, desde las colinas americanas, Jared Bush aterriza en Madrid para desmentirlo. «Da igual qué clase de película vayas a hacer, siempre tiene un reto», estipula.

En 2016 codirigió «Zootrópolis». Y casi una década después llega la secuela, también bajo su responsabilidad y la de Byron Howard. Bush es a la par guionista, y justifica el tiempo entre volúmenes por la dificultad que tiene rodar una cinta animada frente a una que no lo es, durando como poco cinco años.

Judy y Nick, los ya emblemáticos protagonistas, tras las hazañas obtenidas en la anterior entrega se han incorporado al cuerpo policial. De bienvenida, este dúo conejil-zorruno se verá inmerso en un caso que podría destapar el origen de la localidad y la corrupta forma en la que los linces obtuvieron el prestigio social. «No queríamos poner ningún animal al azar, e investigamos el comportamiento de los linces, que son cazadores oportunistas, por lo que eran perfectos», asegura el cineasta, cuyas especies predilectas son el ornitorrinco por su extravagancia y el elefante por su empatía.

Para no solo hacer las delicias de los más pequeños, la cinta está infectada de referencias fílmicas, como a «Ratatouille», «El silencio de los corderos» y «El resplandor». Autoproclamado seguidor de Kubrick, Bush reconoce que esa idea estaba desde el inicio. Por suerte, no aparece Jack Nicholson con una perturbadora mirada, sino la voz de Shakira interpretando el tema «Zoo». «Ella es una persona tan divertida que la necesitábamos para que creara un nuevo himno», admite el realizador, que al escuchar el nombre de la colombiana, no fue ni necesario que la traductora presente hiciera su trabajo.

Bush está confiado de haber roto la maldición sobre las continuaciones. Ya que no le preocupa el presente, toca saber su opinión del futuro. A la pregunta «¿terceras partes son buenas?», él ríe y responde: «Al equipo completo nos gusta el mundo de Zootrópolis y a todos nos encantaría volver a él».