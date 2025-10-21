Cómo ir de público a los Premios Princesa de Asturias 2025: requisitos y pasos

Los Premios Princesa de Asturias regresan un año más a Oviedo y, con ellos, la Semana de los Premios, uno de los programas culturales más destacados del calendario. Cada mes de octubre, la ciudad acoge a los galardonados, la Familia Real y visitantes que desean acercarse a la celebración de uno de los reconocimientos más prestigiosos del mundo. Además de la ceremonia de entrega en el Teatro Campoamor, existen numerosas actividades abiertas al público que permiten participar de manera gratuita.

En 2025, la Fundación Princesa de Asturias organiza la Semana de los Premios, un programa paralelo que incluye conferencias, exposiciones, encuentros con premiados, conciertos, talleres y otros actos culturales en varias localidades de Asturias.

La ceremonia de entrega en el Teatro Campoamor sigue siendo un acto cerrado, accesible únicamente mediante invitación según los criterios de la organización.

Para asistir a los actos abiertos al público, las inscripciones se realizan a través de la web oficial de la Fundación Princesa de Asturias (www.fpa.es). En el apartado Semana de los Premios se publican el calendario y los formularios de inscripción para cada actividad.

Una vez realizada la inscripción, el participante recibe la confirmación de su plaza por correo electrónico y las indicaciones necesarias para acceder al acto. Los detalles sobre la recogida de entradas o el acceso con identificación se facilitan en la confirmación de cada actividad. Se recomienda llegar con antelación a los actos.