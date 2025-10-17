Más protagonismo para la Princesa Leonor: será la única que hable en el pueblo ejemplar de Asturias

La Princesa Leonor va poco a poco ocupando un mayor espacio en la agenda institucional en detrimento de Felipe VI. Al menos, en lo que a la celebración de los Premios Princesa de Asturuas se refiere. Hoy se ha sabido que el sábado próximo será la única en pronunciar discurso alguno en el pueblo ejemplar asturiano, que este año será Valdesoto.

Por primera vez en varias décadas no oiremos a Felipe VI en una jornada en la que todo el protagonismo será para la Heredera, aunque tanto el Rey como Doña Letizia estarán a su lado en el acto con el que se cierra la semana grande asturiana en lo que a la Monarquía se refiere.

Doña Leonor hará otro alto en su formación militar, que este último curso recibe en la Academia del Aire y el Espacio de San Javier (Murcia), para asistir a la ceremonia de los galardones que llevan su nombre. La Princesa ya estuvo en Navarra la última semana de septiembre en una visita histórica a la comunidad foral junto a los Reyes. También la pudimos ver el domingo pasado en la celebración del Día de la Hispanidad, un acto en el que la acompañó su hermana, la Infanta Sofía, quien por primera vez integró la linea de saludos junto al resto de la familia.