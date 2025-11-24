Donald Glover revela que sufrió un derrame cerebral

Donald Glover, actor y cantante bajo el nombre artístico Childish Gambino, se ha sincerado sobre un reciente caso de salud que ha sufrido. El artista ha explicado que se vio obligado a cancelar su gira el año pasado. En ese momento, lo describió como una «enfermedad», pero Glover confesó el pasado fin de semana, durante en una actuación, que un médico le había dicho que había sufrido un derrame cerebral. Glove compartió la información en el escenario del festival Camp Flog Gnaw de Tyler, the Creator, en Los Ángeles, unos comentarios que se difundieron ampliamente en las redes sociales.

«Vosotros habéis votado por un monólogo sobre dónde he estado», dijo Glover, de 42 años. «Tenía un dolor muy fuerte en la cabeza en Luisiana y, aun así, hice el espectáculo. No veía bien, así que cuando fuimos a Houston, fui al hospital y el médico me dijo: «Has tenido un derrame cerebral»». Glover dijo que sentía que estaba defraudando a todo el mundo y lamentó no haber ido todavía a Irlanda. También reveló que «le encontraron un agujero» en el corazón y que tuvo que someterse a dos operaciones.

«Dicen que todo el mundo tiene dos vidas y que la segunda vida comienza cuando te das cuenta de que tienes una», dijo Glover. «Tenéis una vida, chicos, y tengo que ser sincero, la vida que he vivido con vosotros ha sido una bendición». Sus representantes no respondieron inmediatamente a la solicitud de comentarios.