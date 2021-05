Demandan a Childish Gambino por supuesto plagio de “This is America”

Es la canción con la que más éxito ha cosechado Childish Gambino en su faceta de cantante. El artista, cuyo nombre real es Donald Glover, lanzó este tema en 2018 y llegó a encabezar la lista estadounidense de Billboard Hot 100. Reconocimiento que sumó a los que también ha recibido durante su carrera como actor: destaca su participación en películas como “Spider-Man: homecoming” o “Han Solo: una historia de Star Wars”, así como en las series “Atlanta” o “Community”. No obstante, Gambino acaba de recibir un varapalo a su buena racha: ha sido demandado por presunta infracción de derechos de autor por parte de Kidd Wes.

El rapero argumenta, según documentos de la corte federal de Estados Unidos, que “This is America” es “claramente similar” a una canción que él lanzó dos años antes en Soundcloud: “Made in America”. Asimismo, la demanda interpuesta por Emelike Nwosuocha, nombre real de Kidd Wes, describe la “casi idéntica rítmica, lírica, temática de composición y contenido de interpretación en las secciones del estribillo -o gancho- que son las piezas centrales de ambas canciones”.

“This is America” se convirtió en 2019 en la primera canción de rap en ganar un Grammy a la Mejor canción y Mejor disco. Con la crítica social como línea de fondo -trata sobre la discriminación y consecuencias de ser negro en Estados Unidos, así como la violencia por las armas de fuego-, el tema arrasó gracias a su peculiar ritmo. El demandante, citando a un musicólogo al que contrató para comparar ambas canciones, añadió a la acusación que “las similitudes en el contorno melódico, en el flujo de triplete de cada performance, y las líneas en ‘Made in America’ y ‘This is America’, probablemente no son una coincidencia”.

Con esto, busca un juicio e indemnización, mientras que Gambino no ha realizado ningún comentario públicamente. Asimismo, junto al cantante y actor, en la demanda también se nombran a su sello discográfico, RCA, así como a Roc Nation y al rapero Young Thug, a quien se le atribuye como autor y coro de la polémica canción.