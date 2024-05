"Este", "éste" y "esté": ¿en qué se diferencian? Así lo explica la RAE

Entre las principales características distintivas del español está la de sus acentos y tildes. Se trata de un idioma que le otorga de bastante importancia a este aspecto, pues de él depende el significado de muchas palabras que se escriben con las mismas grafías, pero que se acentúan de manera diferente. Es el caso, por ejemplo, de "este", "éste" o "esté". Cuentan con las mismas letras a la hora de escribir, pero su pronunciación depende de la tilde tanto como su escritura. En este caso, se utiliza el acento para diferenciar sus usos y significados, y así se puede comprobar al consultarlo en la Real Academia Española (RAE).

La palabra "este" tiene muchos significados, como podría ser un punto cardinal. No obstante, el que nos ocupa en este caso es el que tiene que ver con su forma de pronombre. Se explica desde Fundéu que "el pronombre demostrativo 'este' no lleva normalmente tilde, pero será lícito ponérsela cuando existe riesgo de ambigüedad o anfibología (aunque se desaconseja). Por ejemplo, 'este me apetece más que el otro'". Asimismo, añaden, "el demostrativo 'este' determina a un sustantivo (determinativo) nunca lleva tilde. Por ejemplo: 'Este hombre es el que vino ayer'". Se utiliza cuando indica cercanía en relación al hablante, para referirse a algo cercano en espacio, tiempo o en relación a un tema mencionado.

Por su parte, "éste", con acento, se trataría de una antigua forma de los pronombres demostrativos, utilizándose, cada vez menos, cuando se quería diferenciar el pronombre demostrativo del determinante. Si bien se desaconseja su tilde, podríamos ejemplificar con la siguiente frase: "Entre Juan y Carlos, éste es el más mayor".

En cuanto a "esté", tiene que ver con el verbo "estar" en su forma del modo subjuntivo presente. Indica una acción o estado en modo subjuntivo, generalmente expresando duda o deseo. "Espero que a las ocho esté listo para recogerle" podría ser un ejemplo.