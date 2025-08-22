Exprime lo que queda de verano con "Repsol en escena": fútbol, música y diversión acuática

El verano aún no ha terminado. Aunque agosto esté llegando a su fin, todavía queda tiempo para vivir experiencias únicas y llenar la agenda de planes que te harán despedir la temporada de calor con la mejor energía.

El nuevo episodio de "Repsol en escena", el magazine presentado por la humorista Eva Soriano, viene cargado de novedades para todos los gustos: desde la emoción del fútbol en San Mamés, hasta conciertos frente al mar en Málaga o una jornada refrescante en Parque Warner Beach.

San Mamés calienta motores

La Liga ya está en marcha y los primero equipos se baten en el campo. En el estadio de San Mamés y en las instalaciones de Lezama, el Athletic Club cuenta con las distintas energías de Repsol: puntos de recarga, placas solares y combustibles 100 % renovables que impulsan sus viajes por carretera, partido a partido.

En 2024, Petronor y Repsol firmaron un acuerdo para convertirse en partners energéticos del club, con un doble objetivo: ayudarles a acercarse a la meta de ser cero emisiones netas y mejorar su eficiencia energética. Una apuesta que combina pasión por el deporte y compromiso con la reducción de la huella de carbono.

Música con vistas al Mediterráneo

Pocas cosas suenan mejor que cerrar el verano en la playa y con buena música. Marenostrum Fuengirola celebra su décimo aniversario convertido en uno de los ciclos de conciertos más importantes de España, con cerca de 40 citas que van desde mayo hasta finales de septiembre.

Rock, flamenco, indie, rap, pop o música clásica se dan cita en un escenario único, acompañado por experiencias que van mucho más allá del directo. En colaboración con Repsol, el festival ofrece zonas chill out para descansar, bancos solares para cargar el móvil y taquillas de venta de entradas que funcionan gracias a paneles solares.

Los combustibles 100 % renovables de Repsol alimentan el escenario principal y los autobuses lanzadera de 7 de sus conciertos más destacados, mientras que el aceite usado de los food trucks se recoge para transformarlo en nuevos combustibles. Además, el parking cuenta con puntos de recarga eléctrica para la flota oficial de vehículos.

Un chapuzón en Parque Warner Beach

Si buscas un plan refrescante en Madrid antes de que acabe el verano, Parque Warner Beach es tu destino. Toboganes, piscinas y atracciones temáticas con los personajes más queridos de Warner Bros., en un entorno pensado para disfrutar en familia o con amigos.

Gracias al acuerdo con Repsol, Parque Warner funciona con combustibles 100 % renovables y electricidad y gas natural con garantías de origen. Entre chapuzón y chapuzón, podrás cargar tu móvil en estaciones solares y descansar en la zona sombra. Incluso los vehículos internos y los coches del espectáculo de Loca Academia de Policía funcionan con combustibles que ayudan a reducir la huella de carbono.

Mucho más en "Repsol en escena"

Cada dos semanas, a las 21:30 en Atresmedia, "Repsol en Escena" nos lleva de ruta por los mejores planes de ocio, música y cultura de España. Para que no te pierdas nada, todos los capítulos se encuentran en el canal de YouTube de Repsol, que también cuenta con contenidos exclusivos y las agendas secretas de artistas.

Este verano todavía tiene energía para rato. Solo tienes que decidir si quieres vivirlo desde la grada, frente a un escenario o bajo una ola gigante de parque acuático.