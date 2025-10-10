Los novillos de Fuente Ymbro meten miedo y prometen una tarde de emociones fuertes

La Feria de Otoño alcanza su sexto festejo y entra en su tramo final con la expectación en aumento. Todo apunta a que lo mejor está por llegar este fin de semana, especialmente el Día de la Hispanidad, con el doblete de Morante de la Puebla y el muy esperado festival matinal en homenaje a Antoñete, cuyas entradas se agotaron en cuestión de minutos. El ambiente en la capital es de máxima atención, y la plaza de Las Ventas se prepara para vivir un cierre de alto voltaje.

Esta tarde se celebra la última novillada del ciclo y también la última de la temporada venteña, con un cartel de jóvenes promesas que repite la combinación de la final del certamen "Cénate Las Ventas". A diferencia de entonces, hoy los novillos no serán de Guadaira sino de Fuente Ymbro, hierro de garantías en esta plaza. Será además una tarde muy especial para el mexicano Bruno Aloi, que reaparece tras la grave cornada sufrida en El Álamo y que se despide como novillero de Las Ventas, pues tomará la alternativa el próximo 22 de noviembre en Aguascalientes. Hoy suma su cuarto paseíllo en Madrid en 2025, donde ha dejado una gran impresión, sobre todo tras la oreja que cortó el 24 de julio, trofeo que le valió para proclamarse triunfador del certamen. Lo acompañan El Mene, que impactó en San Isidro con una oreja de mucho peso en su presentación, y Pedro Luis, novillero peruano formado en Málaga y Toledo, que sorprendió en las novilladas de verano con un concepto fresco y natural que le llevó a la final del certamen, en la que dio una vuelta al ruedo, y a ser incluido en esta Feria.

Los novillos de Fuente Ymbro, son siempre una apuesta segura en la plaza de Madrid. Triunfos importantes con toros y novillos de este hierro han marcado muchas tardes en Las Ventas, y los de hoy presentan una seria presencia y buenas hechuras. Si se mueven con chispa, pueden permitir una tarde grande, con oportunidades para que los tres novilleros expresen sus conceptos con verdad y personalidad.

Estos son los novillos y el orden de lidia:

"Embriagado", nº 23 Alfredo Arévalo Plaza 1

"Mimoso", nº 18 Alfredo Arévalo Plaza 1

En primer turno saldrá

"Agitador", nº 57, saldrá tercero para Pedro Luis.

"Agitador", nº 57 Alfredo Arévalo Plaza 1

"Pasajero", nº 60 Alfredo Arévalo Plaza 1

"Harpío", nº 92 Alfredo Arévalo Plaza 1

"Taranto", nº 111 Alfredo Arévalo Plaza 1

El mexicano se despide como novillero en Madrid con el cuarto