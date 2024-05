Fabio McNamara vuelve ¡y de qué manera! Y como decía Tino Casal: “Un poco de Fabio es mucho”

Será la exposición de las exposiciones de esa movida que se vuelve a mover porque además, en esa misma semana coincide con la presentación de la retrospectiva del universo de Pedro Almodóvar.

Toni Matas, Comisario de la exposición de McNamara hace una descripción exacta de todo aquello que se vivió y ahora resurge:

“Flash”. Sí. Los flashes de los paparazzi que hacen rehuir al mítico Fabio de Miguel pero que a su vez, son parte de toda una iconodulia bebida de Andy Warhol – el mismo que osó dirigirle la palabra cuando coincidieron en su visita a España en el 83 para proclamarle: «you are a star» – y “the pan”, como una palabra compuesta y un guiño al Blackstar de Bowie, al Midnight Pan y a la naturaleza punk de un brillo en una sartén, uniendo lo más sublime con lo cotidiano y trash.

Junto a su irreverencia y escándalo habitual y tras casi 50 años de trayectoria sin rendirse a nada ni a nadie, el título de la exposición hace referencia a la volatilidad intrínseca de la misma con la exclusividad de presentar piezas de principios del 2000 y también las más recientes, incluyendo colaboraciones con Jesua y hasta la única obra que pintó en colaboración con Miguel Ángel Campano.

"Sin medias tintas ni trances, como el espíritu del mismo que lo engendra y lo pare y que además tiene el privilegio de ser el único artista español cuya obra forma parte de la colección de Prince” así de claro lo define Matas.

Fabio de Miguel, Sudario Mar Poca Plata, Obra de Miguel Ángel Campano intervenida por Fabio de Miguel Cortesía de la Galería My Name's Lolita Art. Imagen por Cristina Artés

Si nos adentramos a este “su mundo”, a esta manera de ser y de estar, seguramente nos sorprenda la espontaneidad de mostrarlo todo, así, tal como se siente sin darle tantas vueltas. El pasar del que dirán es reinventarse constantemente como lo hace Ramón García Alcaraz con su Galería My Name's Lolita Art ¿Y por qué no? seguramente esto piensa el propio Ramón cuando se lanza a organizar muestras en su espacio de arte que sabe de antemano que nadie se quedará indiferente. O posiblemente no todo el mundo puede ni ¿quiere? dar pasos tan interesantes como éste mismo. En uno de los enunciados Matas, el comisario de esta muestra de McNamara hace alusión a la pieza escultórica “El Éxtasis de Santa Teresa de Ávila” de Gian Lorenzo Bernini esculpida entre los años 1645 y 1652 y expuesta dentro de la capilla Cornaro en la Iglesia de Santa Maria della Vittoria que en Roma que es una de las obras que más estupor, sorpresa e incredulidad causa cuando el visitante la admira. ¿Y si ya lo hacían los más grandes, entonces...?

Como dijo Manuela Trasobares: ¿por qué no aceptar que la locura es fantasía?

Y es verdad que “De todas formas, ¿por qué dar explicaciones de cualquier acto de maestría? Van Gogh se cortó una oreja. Abracemos la incoherencia ácrata, rociémonos en la metafísica del arte y tomemos conciencia de lo puramente esencial” Toni Matas.

Hacía 9 años que Fabio McNanamara no tenía una exposición individual en una galería de arte y con ésta profetiza lograr despojarse de todos los malos tragos de su pasado para convertirse definitivamente, en el cotizado y consolidado Fabio de Miguel "con sus auténticos e irrepetibles atributos y miserias" según sus propias palabras.

Son veinte pinturas de diferentes formatos hasta llegar incluso a formatos de 2 metros. La controversia que es lo suyo no falta y el dadaísmo arraigado en su psique, las obras que van a exhibirse rinden un homenaje a su particular mundo, lleno de surrealismo pop, sarcasmo y brochazos sobrios a la vez que urgentes y coloristas, como los distintos dibujos de las Caras de Bélmez o ese retrato que da lugar a distintas y varias interpretaciones titulado ¿Andy Warhol o el marido de Nebulossa?asegura que sus cuadros pueden "convertirse en auténticos relicarios, que tienen poder curativo y artístico en cualquier galería que se atreva a colgarlos", incluso "llegando a quedar inyectados en el iris del glóbulo ocular de las miradas de los pintores clásicos más irrepetibles".

Bansky lo tuvo claro cuando contó con este galerista y director del espacio Ramón García Alcaraz: “McNamara nos hace viajar en el tiempo a nuestros orígenes fundacionales (Valencia, 1988), donde la figuración y la libertad más absoluta se resume en el siguiente epígrafe de la Movida: ”Madrid me mata - Valencia me remata”.

Y Toni Matas, comisario, remarca: "El regalo de que Fabio posea el famoso quinto elemento en un mundo donde la homogeneidad y el patrón campa a sus anchas: lo genuino", no hay más que mirar el título de alguna de las obras que se expondrán: ¿Andy Warhol o el marido de Nebulossa?, Picasso robado I, Que soy, era, la Inmaculada Concepción…