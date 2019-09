Fernando Savater: “Ya no voy a escribir más libros”

Fernando Savater ha sido decisivo para introducir a Ciorán en España, reivindicar las lecturas juveniles, a través de ese volumen esencial que es “La infancia recuperada” y se convirtió en un best seller con su “Ética para Amador”. Sus obras son un testimonio de su pensamiento y sus luchas particulares, pero ahora ha anunciado que ya no volverá a publicar ningún otro libro. “La peor parte. Memorias de amor” (Ariel), donde evoca a su mujer, recuerda los años que pasaron juntos y los proyectos que abordaron de manera conjunta, como su oposición a ETA, será el último que escriba. “Yo escribía fundamentalmente para ella. Cuando nos marchamos a vivir los dos, comenzamos colaborar y a hacer un montón de cosas juntos, ella era el acicate que me impulsaba a hacerlo. Me comentaba que tenía que batallar este punto, que tenía que decir esto otro. Era esencial. Había algunas cosas que le gustaba que hiciera, como escribir ficciones. Yo, para darle gusto, lo hacía y redactaba esas ficciones que pensaba que le podían agradar, porque mi mayor recompensa era que me sonriera. Eso para mí valía más que un Premio Nobel, más que cualquier otro galardón”.

Cuando se le pregunta por la importancia de este título en el conjunto de su trayectoria, Savater reconocer que era “muy necesario para mí”. Después explica que a lo largo de su bibliografía “siempre he ido introduciendo elementos autobiográficos. Aunque es cierto que cuando ella falleció se me quitaron las ganas de escribir. Pero entonces me asaltó una duda. Siempre he dado apuntes de mi vida a lo largo de mis libros, y he escrito sobre la alegría y otros temas. Por eso mismo consideraba honrado que en este momento, cuando me ha pasado la cosa más terrible, tenía que dejar un testimonio escrito”. Pero el escritor claudica ante lo más evidente y reconocer también que con estas páginas “quería recordarla, para celebrarla, para que aquellos que nos conocían todavía la recuerden conmigo, a mi lado, y los que no tuvieron la suerte de encontrarse con ella piensen que les hubiera gustado conocerla. Sí, es cierto. Este libro es un poco para inmortalizarla”. Savater, que siempre se ha considerado más lector que escritor, no considera que sea relevante su decisión de apartarse del ejercicio de la escritura. Y lo argumenta: “Ahora parece que la gente ha leído todos mis libros o que estuvieran esperando a que saliera el próximo. No creo que sea así. Otra cosa es que recopile ensayos o que reúna los artículos que voy publicando en un lado u otro. Pero no voy a escribir más libros, porque eso supone que hay que establecer un plan de trabajo, hay que leerse como mínimo una docena de obras. Ahora no tengo ganas”. Savater, que nunca abandona su sentido del humor, concluye: “Considero que mi cuota intelectual al mundo está más que satisfecha”