Glastonbury anuncia, por fin, su cartel: estos son los nombres del mayor festival del mundo

Con mayor retraso de los habitual, el festival británico Glastonbury ha anunciado los nombres que forman parte de su cartel de 2024. El festival, que agota sus entradas antes de dar a conocer su oferta musical, ha anunciado los artistas que lo componen, entre los que destacan Dua Lipa, Shania Twain y Coldplay. El evento, que se celebra en Pilton del 26 al 30 de junio, también apuesta por SZA, Cindy Lauper, Paloma Faith, Olivia Dean, Avril Lavigne y Jessie Ware.

En su página web, la organización del festival fundado en 1970 destacó que Dua Lipa debutará en el escenario Pyramid Stage el viernes por la noche, cuando actuarán también LCD Soundsystem y PJ Harvey. Coldplay aparecerá por primera vez desde 2016 en ese mismo Pyramid Stage el sábado, en la que será su única participación en un festival europeo durante su gira mundial y la quinta vez que encabeza el cartel en Glastonbury.

En la noche del domingo el plato fuerte será SZA, la ganadora de múltiples premios Grammy y Brit británicos, que intervendrá después de Burna Boy y Janelle Monáe. Según la web, a la hora del té brillará la leyenda del 'country pop' que es Shania Twain, autora de éxitos como "Man I Feel Like A Woman" y "That Don't Impress Me Much". Tras comunicarse la cartelera, la cantante británica Dua Lipa expresó su alegría en X. "He soñado con este momento toda mi vida", dijo, para añadir: "Estoy muy emocionada de verlos a todos en mi lugar favorito del mundo y hacer que sea una noche inolvidable".