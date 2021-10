¿Qué significado tienen los símbolos del escudo de España?

Cultura

Tres son los símbolos oficiales recogidos en la Constitución española. La carta magna recoge los tres emblemas que representan formalmente a España tanto interna como internacionalmente. Estos son la Bandera rojigualda, el Himno oficial y el Escudo de España.

Este último se encuentra regulado, además, por una Ley y dos Reales Decretos que especifican como este debe ser para poder simbolizar la oficialidad. El actual Escudo de España no tiene un simple significado y resume gran parte de la historia de España. Así, los elementos que lo componen poseen una larga tradición que se extiende por más de nueve siglos.

Esta evolución histórica se debe a las modificaciones que varias dinastías han efectuado sobre el. La primera, los Trastámara, con el escudo de los Reyes Católicos, se constituía por las Armas de los Reinos de Castilla, León y los de la Corona de Aragón. A partir de la conquista de Granada, además, se incorporaron las armas de este Reino a su escudo. Otras dinastías efectuaron sus retoques hasta que en la actualidad, con la democracia, se estableció un diseño oficial.

Finalmente, tras diferentes borradores, se consigue llegar al escudo actual que ondea en la bandera nacional, símbolo oficial del Estado desde su aprobación legal en 1982. Este, cuenta con una serie de características que lo hacen oficial y, a su vez, uno de los tres símbolos.

Blasón con cuatro reinos

El blasón del escudo cuenta con cuatro partes, llamadas cuarteles, en las que en cada una hay un escudo de armas de un reino histórico de España. Si empezamos a mirarlos desde arriba a la izquierda y siguiendo las agujas del reloj, los escudos de armas del blasón son los de los reinos de Castilla, León, Navarra y Aragón.

En la fila superior, el castillo de oro hace alusión al Reino de Castilla. A la derecha de este, un león rampante y de color púrpura representa al Reino de León. Estos dos escudos de armas tratan de mostrar una relación entre el aquello visual y el nombre del reino al que representa.

Abajo, a la izquierda, el Reino de Aragón se encuentra representado con cuatro barras rojas verticales sobre fondo amarillo. Este diseño, llamado señera, se encuentra en muchas comunidades autónomas actuales: Cataluña, Baleares, Comunidad Valenciana y la propia Aragón. Aunque no se sabe ciertamente el significado o el origen histórico concretos de este escudo de armas, si han aparecido pruebas de su existencia en una colección de siete sellos ecuestres de Ramón Berenguer IV, conde de Barcelona.

Esto ha llevado a que las discusiones de los historiadores se muevan entre las raíces catalanas o aragonesas de este símbolo, aunque otros expertos han apuntado este escudo comenzó representando inicialmente a una familia.

El último, abajo a la derecha, es una cadena de oro que representa al Reino de Navarra. Se trata de otro emblema con antecedentes un tanto imprecisos. Una de las hipótesis más consolidadas tiene que ver con la famosa batalla de las Navas de Tolosa de 1212 contra los musulmanes. Una de las leyendas más conocidas es que el rey navarro Sancho VII fue el que consiguió romper el muro de los musulmanes africanos, que habían construido encadenándose los unos con los otros.

Pero el blasón, además, contiene dos representaciones heráldicas de dos reinos históricos más. En el centro se encuentra el emblema de armas de la Casa de Borbón-Anjou. Este se trata del emblema de la dinastía reinante en España desde el año 1700 y está formado por tres flores de lis de oro sobre fondo azul. Centradas en la hermandad de los caballeros de la dinastía, cada una de ellas representa la fe, la sabiduría y el código de caballería.

El símbolo que se encuentra más abajo del blasón es el escudo de armas del Reino de Granada. Este trata del fruto de la granada y como sucede en los reinos de Castilla y León, también tienen una simbología icónica del reino.

Corona

Como España cuenta con la categoría de Reino, según la carta magna de nuestro país, en la parte superior del escudo hay una corona. Esta se encuentra por encima del blasón con el mismo diseño que fue empleado por la casa de Borbón-Anjou. Este fue utilizado como símbolo heráldico en aquellos territorios donde esta dinastía ha reinado. Además, cabe destacar que durante la coronación de Juan Carlos I, una corona real muy parecida a la del escudo presidió el juramento del monarca.

Columnas de Hércules

En los laterales del escudo pueden apreciarse dos columnas blancas, abrazadas por una banda roja. Además, en esta se escribe la frase Plus Ultra, que tiene como significado “más allá”. Antes de los viajes de Colón, las Columnas de Hércules ya existían representadas a lugares asociados con la cultura griega, pero la banda que las abrazaba decía: Non Plus Ultra, “nada más allá”, porque se pensaba que no existía nada tras España, solamente el océano y muerte.

La historia de estas columnas se crea tras la leyenda de que el propio Hércules levantó un monumento en su honor tras vencer al gigante Gerión. Gracias a su gran fuerza, separó las montañas de Abila y Calpe, creando así el Estrecho de Gibraltar.

Estos dos elementos que se encuentran a lado y lado del blasón tienen sus respectivas representaciones reales en el Peñón de Gibraltar y en una montaña del norte de África, aunque no se sabe concretamente cual.

Que estas pertenezcan al escudo de España tiene que ver con la expansión del Imperio español y su voluntad de crecer sin parar tras el descubrimiento de América. Adoptadas inicialmente por el rey Carlos I tras la expansión de ultramar. Además, encima de cada Columna hay una corona. Sobre el pilar de la izquierdo se se encuentra la corona real y sobre la derecha, la imperial, que aluden al concepto de monarquía e imperio.