Antietam, el día más sangriento de la historia de Estados Unidos

INDECISIÓN, INCOMPETENCIA, CAUTELA

Desde el comienzo de la guerra hasta la designación de Ulyses S. Grant como comandante en jefe, los ejércitos del Norte mostraron una llamativa cautela cuando no incompetencia al enfrentarse a los del Sur, problemas que también minimizaron su triunfo unionista en Antietam. El primer jefe de los ejércitos de la Unión, Winifield Scott, fue un general capaz, autor del buen «Plan de Anaconda», que pretendía estrangular económica y militarmente a la Unión dejándola sin puertos ni comunicaciones exteriores e interiores. Pero Scott tenía graves problemas: 75 años, enfermo, 150 kilos de peso y mucho reglamentarismo (le llamaban «fastidio y pompa» o «viejo gordo y débil»); su plan fue denostado por la prensa y su posición, minada por quienes ambicionaban su puesto, como George McClellan, un hábil organizador que pecó de indeciso. Venció en Antietam, pero desperdició la victoria permitiendo el repliegue de Lee. Fue reemplazado por Henry W. Halleck («Sesos viejos»), capaz, pero igualmente indeciso.

La jefatura del ejército del Potomac, el más relevante del Norte en la primera mitad de la contienda, recayó en generales poco resolutivos. Ambose E. Burnside, empresario, político y militar fue un eficaz organizador anulado por su minuciosidad y detallismo que enredaba a sus subordinados. Joseph Hooker («Fighting Joe»), hábil organizador, valiente y decido fue arruinado por su soberbia y su alcoholismo (su estado mayor era una mezcla de bar y de burdel, se decía). Presumiendo de su reorganización dijo: «Dispongo del ejército más perfecto que haya brillado bajo el sol (...) Si el enemigo no huye, que Dios le ayude. Quizás Dios tenga piedad del general Lee, porque yo no la tendré». Chocó con Lee en Chancellorsville y, con efectivos superiores 5 a 2, fue derrotado y destituido. George Meade venció a Lee en Gettysburg, pero su cautelosa persecución le permitió rehacerse… Lincoln no acertó al designar a sus comandantes hasta Ulyses S. Grant, en 1864, que impuso la guerra total y venció en 15 meses.