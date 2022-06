Waterloo, la batalla que acabó con el imperio de Napoleón Bonaparte

El 18 de junio marca el aniversario de la gran derrota de Napoleón Bonaparte en Waterloo, la batalla en la actual Bélgica que acabó con su carrera en 1815. Desde entonces, Waterloo se ha convertido en sinónimo de una aplastante derrota final. Waterloo y las guerras napoleónicas fueron un hito importante en la historia y hoy en día existe un interés renovado en este período. Dado que el mundo de Napoleón, con sus múltiples potencias, alianzas cambiantes y necesidad de habilidades en el campo de batalla se parece más al mundo moderno que la Segunda Guerra Mundial o la Guerra Fría. Por lo tanto, el estudio de Napoleón es muy relevante para los políticos de hoyen día. Napoleón impulsó tácticas de guerra innovadoras, aunque sus habilidades como estratega y estadista fueron quizás más limitadas, o al menos subordinadas a su ambición, esa espada de doble filo que al mismo tiempo impulsa al ser humano hacia la gloria pero también se la arrebata. Durante algunos años, desde alrededor de 1805 hasta 1812, fue el amo indiscutible de Europa, pero en 1815 fue exiliado a una isla británica aislada en el Atlántico Sur, habiendo escapado por poco de ser fusilado por los prusianos en Waterloo. Pero, ¿cómo llegó a perder esta batalla?

¿Por qué perdió Napoleón en Waterloo?

Actores vestidos de soldados de la batalla de Waterloo durante una recreación para periodistas en Waterloo, Bélgica

El historiador Andrew Roberts argumenta en su libro “Napoleon: A Life” que Waterloo fue una batalla que Napoleón podría haber ganado fácilmente, al menos el joven Napoleón. Se cree que Napoleón cometió múltiples errores durante el curso y el período previo a Waterloo que sellaron su destino. Napoleón dejó a su mejor general, Louis-Nicolas Davout, en París para encabezar el Departamento de Guerra en lugar de llevarlo a luchar. Davout había derrotado sin ayuda al principal ejército prusiano en 1806 en Auerstedt con un solo cuerpo, 28.000 soldados franceses contra 63.000 soldados prusianos.

En cambio, Napoleón trajo consigo a otro general, Michel Ney, que comandaba el ala izquierda del ejército francés en Waterloo. Se cree que la caballería de Ney se equivocó al cargar contra los soldados británicos demasiado tarde, no usar el apoyo de la infantería o la artillería y no lograr que los cañones británicos no funcionaran. Parece extraño que Napoleón, siendo tan obsesivo, pudiera pasar por alto este aspecto de la batalla.

También se cree que el momento elegido por Napoleón para la batalla de Waterloo fue un gran error. Ya que, en lugar de atacar a las fuerzas británicas bien temprano por la mañana, esperó varias horas para comenzar la batalla y, según los informes, desayunó tranquilamente. Subestimó la habilidad de las fuerzas de Wellington, a pesar de conocer su experiencia durante la Guerra de la Independencia en España. También subestimó lo lejos que estaban las fuerzas prusianas de Gebhard Leberecht von Blücher de Waterloo, quienes llegarían al final de la tarde. Si Napoleón hubiera atacado a las fuerzas británicas de Wellington antes y las hubiera masacrado, lo cual fue posible debido a su superioridad numérica inicial, podría haberse enfrentado a la fuerza prusiana más pequeña y haberlos derrotado por separado o haber utilizado una derrota británica para maniobrar políticamente. Sin embargo, la llegada de la fuerza prusiana a Waterloo llevó a que las cansadas fuerzas francesas fueran superadas en número y atacadas por múltiples lados, lo que los llevó a una inevitable derrota y al final del imperio de Napoleón.