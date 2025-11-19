Enigma-M4, el arma secreta de Hitler de los 482.600 euros

En el año 2014, hubo una película que volvió a arrojar luz sobre un acontecimiento clave de la Segunda Guerra Mundial. Dirigida por Morten Tyldum, se trata de "Descifrando Enigma", cinta en la que Benedict Cumberbatch da vida al matemático británico Alan Turing, famoso por haber descifrado, en favor de los aliados, los códigos secretos nazis contenidos en la máquina Enigma", lo cual determinó el devenir de la Segunda Guerra Mundial. Fue un acto clave, pues se supo así controlar una de las armas secretas más valiosas de Hitler. Ahora, esta máquina vuelve a la actualidad, pero esta vez como un objeto de venta.

Una máquina Enigma M4, utilizada por la Marina alemana durante la Segunda Guerra Mundial para cifrar sus comunicaciones, se ha vendido este martes una subasta en París por 482.600 euros, el doble de lo estimado, informó a EFE la casa Christie's. La firma había estimado previamente un precio de venta de entre 200.000 y 300.000 euros. Se trata de un modelo dotado de cuatro rotores que representa la versión más compleja de las máquinas Enigma, utilizada en este caso para proteger las comunicaciones de los submarinos de la Alemania nazi durante el conflicto.

La subasta formaba parte de una sesión denominada "Venta Excepcional", que reunió unas 40 piezas raras y únicas de calidad museística, entre ellas la Enigma M4 y un péndulo astronómico con esfera móvil de época Luis XV, cuyo valor estimado oscilaba entre 400.000 y 600.000 euros y que finalmente se ha vendido por 444.500.