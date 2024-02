"Madama Butterfly", o el amor tóxico según Puccini

"Madama Butterfly" es sin duda una de las óperas más reconocidas y representadas a nivel mundial. Se estrenó un día como hoy de 1904 en el Teatro alla Scala, y entonces su creador, Giacomo Puccini, no era consciente de hasta qué punto perduraría. Más aún siendo conscientes de que fue una obra no bien recibida en sus primeros años, pues a pesar de ser una de sus obras maestras, junto a "Turandot" o "Tosca", el público no supo apreciar su maestría hasta años después. Hoy, no obstante, figura en el imaginario popular como una historia de amor no correspondido, una trama que desprende pasión a raudales y que enarbola ese concepto tan moderno y tan de actualidad que es el amor tóxico.

Todo se desenvuelve en Nagasaki, a principios del siglo XX. Cio Cio San, una adolescente de familia noble pero arruinada y que trabaja como geisha, se enamora perdidamente de un oficial estadounidense apellidado Pinkerton, para quien el compromiso sentimental no tiene ningún tipo de valía. Poco tiempo pasa después de casarse ambos para que él la abandone y ponga rumbo a América. Ahí comienza la espera eterna de una joven con el corazón roto y un embarazo inoportuno. Al enterarse de que Pinkerton se ha casado con otra mujer, ella se suicida. Una tragedia que es fruto de un dolor pasional inconmensurable, unido al desinterés por las necesidades de Cio Cio San y su hijo por parte del oficial.

Puccini no escatimó en cuanto a emociones para esta obra. De hecho, llegó a confesar algo que funciona como hilo conductor en sus creaciones: "Me gustan los seres que poseen un corazón como el nuestro, que están hechos de esperanzas y de ilusiones, que tienen momentos de alegría y de melancolía, que lloran sin sollozar y que sufren con un amargor interior". Nada más alejado de la realidad: el amor y el desamor que sintió Cio Cio San es tan actual como la propia tecnología, algo que demuestra que no importan los años que pasen ni los avances alcanzados, pues los sentimientos son impasibles al paso del tiempo.

La ópera más "moderna"

Se cumplen hoy 120 años del estreno para el público de una obra que Puccini tildó como "la más moderna de mis óperas. No escucho nunca con placer mis creaciones, exceptuando tal vez el último acto de 'La Bohème'. Pero 'Madama Butterfly' sí, toda, íntegra, interesándome, entusiasmándome", confesó el compositor. ¿Esconde esta pasional trama alguna vivencia personal que conectase tanto con su creador? Hay algunos autores y especialistas que han investigado sobre la historia tras el amor entre San y Pinkerton. ¿Hubo una "Madama Butterfly" real? Hay varias teorías.

En 1931, Luther Long confirmaba una posible verdadera dama japonesa, del mismo nombre y que vivía en una colina: "Era tan dulce y delicada que todos estaban enamorados de ella. Con el tiempo supimos que ella tenía un amante. Una tarde hubo un gran revuelo cuando se supo que esa joven y su bebé se quedaron solos. Él prometió que regresaría, pero nunca lo hizo". Una historia de amor tóxico y sufrimiento femenino que se repite al igual que la obra de Puccini, pero que también coincide con las historias que se solían contar en una época en la que EE UU y Japón comenzaban sus relaciones comerciales. Por tanto, ¿realidad o reflejo social? ¿Quizá una metáfora del oficial estadounidense como conquistador y la bella joven como territorio a conquistar?