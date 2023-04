Una imagen creada por inteligencia artificial gana un prestigioso concurso de fotografía y su autor devuelve el premio

El fotógrafo alemán Boris Eldagsen se alzó con el premio en la categoría "Creativo" en el prestigioso concurso de fotografía Sony World Photography pero ha decidido rechazar el premio. La razón es que presentó al galardón una imagen creada a través de una inteligencia artificial pero el jurado no se percató de que no se trataba de una fotografía obtenida por los procedimientos tradicionales.

Eldagsen publicó un comunicado en su página web en el que explicaba que la imagen del concurso había sido producida mediante un "prompt" y que por tanto renunciaba al galardón para no llevarse el premio injustamente. Sin embargo, mostró su estupefacción porque el jurado profesional no se percatarse de este hecho. "La IA no es fotografía y, por eso, no aceptaré el premio", reconocía Eldagsen.

Sin embargo, Eldagsen no se limitaba a criticar la IA de por sí. "Para mí, trabajar con generadores de imágenes de IA es una creación compartida, en la cual yo soy el director. No se trata de presionar un botón y que esté hecho. Es acerca de explorar la complejidad de este proceso, comenzando por refinar las indicaciones de texto, luego desarrollar un flujo de trabajo complejo y mezclar diversas plataformas y técnicas", defendía el creador.

En su comunicado, realizaba una reflexión. "Nosotros, el mundo de la fotografía, necesitamos un debate abierto. Una discusión sobre lo que queremos considerar fotografía y lo que no. ¿Es el paraguas de la fotografía lo suficientemente grande como para invitar a participar a las imágenes de IA, o sería un error? Con mi rechazo al premio espero acelerar este debate. Como he sido fotógrafo durante 30 años antes de pasarme a la IA, entiendo los pros y los contras de este debate y estaré encantado de unirme a la conversación", señalaba.