Las imágenes del Titanic que pueden probar que no chocó contra un iceberg

El 10 de abril de 1912, el Titanic, el mayor transatlántico jamás visto, zarpó desde Southampton (Inglaterra) con rumbo hacia Nueva York. Cinco días después, el barco se chocó con un iceberg y tardó dos horas y media en hundirse. Hasta ahora, todos los expertos coincidían en que el trágico suceso se produjo debido al impacto de la embarcación contra un enorme iceberg. Pero el trabajo reciente de la productora Atlantic Productions, que ha escaneado completamente el barco a través de más de 70.000 imágenes tomadas a 4.000 metros de profundidad que han permitido una reproducción en 3D del barco podría echar por tierra todo lo dicho hasta ahora.

De hecho, Parks Stephenson, que ha estudiado el Titanic durante muchos años, y que ha tenido acceso a las imágenes tiene cada vez más claro que los hechos no sucedieron como todos creemos: "Hay una cantidad cada vez mayor de pruebas de que el Titanic no chocó contra el iceberg de costado, como se muestra en todas las películas". "Tal vez aún no hemos escuchado la verdadera historia del Titanic. Las nuevas imágenes me han impresionado mucho", añadió.

En opinión de Stevenson, la primera versión -publicada en una revista de Londres en 1912- puede ser la que se acerque más a la realidad. Según esta teoría, el transatlántico no impactó de lado contra el iceberg, sino que se subió encima de él.

Las nuevas imágenes "permiten ver los restos del naufragio como nunca se podrían haber visto desde un submarino. Se puede ver en su totalidad, en contexto y perspectiva. Y lo que muestran las imágenes son el verdadero estado del naufragio. Realmente no entendemos la dimensión de la colisión con el iceberg. Ni siquiera sabemos si lo golpeó por estribor, como se muestra en todas las películas. Podría haber aterrizado sobre él".

Según informa la productora en su pagina web, Atlantic Productions forma parte del "proyecto Magellan" para escanear el Titanic y crear un gemelo digital, lo que permite a la ciencia reescribir por completo todo lo que sabemos sobre la tragedia. A través del proyecto de captura 3D bajo el agua más grande jamás realizado, los científicos han cartografiado el Titanic en su totalidad. A partir de estos datos se ha creado un "gemelo digital" que muestra los restos del naufragio con un nivel de detalle y claridad nunca antes visto. Usando tecnología desarrollada y perfeccionada durante cinco años por el especialista en aguas profundas Magellan Ltd, se revela la condición exacta del naufragio y se mapea todo el sitio histórico proporcionando un nivel de detalle nunca antes visto.

Se realizaron escaneos de los restos del naufragio durante una expedición de seis semanas en el verano de 2022. Se posicionó un barco especializado en el Atlántico Norte a 700 km de la costa de Canadá. La expedición desplegó dos sumergibles, llamados Romeo y Julieta, que pasaron muchas horas a 3.800 metros por debajo de la superficie mapeando cada milímetro del naufragio en detalle y mapeando todo el campo de escombros de 3 millas. De acuerdo con las estrictas normas vigentes, los restos del naufragio no fueron tocados ni perturbados, y todo el sitio fue tratado con el máximo respeto, que incluyó una ceremonia de colocación de flores en memoria de quienes perdieron la vida.

Gracias a esta recreación, los expertos podrán analizar cada detalle del barco y, con suerte, determinar lo que ocurrió exactamente aquel trágico 15 de abril cuando viajaba rumbo a Estados Unidos. El estado del barco es bastante frágil porque los microorganismos siguen actuando sobre el casco del barco, llegando a desintegrar algunas partes, pero Stephenson tiene claro que las imágenes en 3D "van a permitir responder a todas la preguntas que hay sobre el barco".

El mito del Titanic hizo que durante 73 años numerosos equipos trataran de encontrarlo, pero el clima del Atlántico Norte y la enorme profundidad a la que se encuentra imposibilitó que fuera localizado hasta que el 1 de setiembre de 1985 por una expedición del IFREMER (Instituto Francés de Investigación y Explotación Marina) y la Institución Oceanográfica de Woods Hole, lo ubicaran a 3.821 metros de profundidad.

Gerhard Seiffert, responsable del proyecto de Atlantic Productions, explicó a a BBC News que "la profundidad representaba un desafío, pero también las corrientes marinas. Además, indicó que había una dificultad añadida: no se les permitía tocar nada para no dañar los restos del naufragio.

Hasta ahora los libros de historia y las distintas películas se han encargado de contar que el Titanic chocó contra un iceberg alrededor de las 23:40 horas y que se hundió dos horas y cuarenta minutos después. En la embarcación viajaban más de 3.000 personas y había botes salvavidas para 1178 personas pero sólo sobrevivieron 706 entre pasajeros y tripulantes. El último de los supervivientes murió en 2009 a los 97 años. En el momento del naufragio tenía tan solo dos meses.

