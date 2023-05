James Gunn y Marvel: una (complicada) historia de amor

Ha sido uno de los conflictos centrales del último lustro en Hollywood. Y en el Planeta Cine, por su extensión e implicaciones industriales. La (complicada) historia de amor entre James Gunn y Marvel Studios o, lo que es lo mismo, entre el director más original que el dinero superheroico puede comprar y Disney, lleva años acumulando titulares, de uno u otro signo, y enrevesando los sentimientos (encontrados) de legiones de fans en el mundo entero. Esta semana, a bombo y platillo tras una recepción crítica bastante por encima de lo esperado, Gunn estrena por fin "Guardianes de la Galaxia Vol.3", cierre de su trilogía con los mangurrianes espaciales y, sin duda, un antes y un después para el cine de superhéroes. Para todo el cine de superhéroes.

Pero, ¿por qué la tercera parte de "Guardianes de la Galaxia" será la última con James Gunn al frente de la Milano? Así lo ha asegurado, varias veces, el propio director, que ya antes incluso de preparar el especial navideño de Star-Lord, Mantis y compañía (disponible en Disney+), no lo mantenía como un secreto. Pero el origen de la salida de Gunn, en realidad, hay que buscarlo en su propia contratación. Allá por 2012, cuando el mandamás de Marvel Studios, Kevin Feige, andaba buscando un verso libre para encargarse de los Guardianes, pocos confiaron en su decisión de darle las riendas del proyecto al realizador, célebre hasta aquel entonces solo por las locas "Slither: la plaga" (2006) y "Super" (2010). Los casi 800 millones de dólares que recaudó la película en todo el mundo, le acabaron dando la razón y, de paso, otorgando a Chris Pratt un billete de primera fila hacia el estrellato como héroe de acción.

"Guardianes de la Galaxia Vol. 3" se estrena en cines el 4 de mayo THE WALT DISNEY CO.

Un divorcio espectacular

La secuela de aquel filme, estrenada en 2017, no solo confirmó a los Guardianes como el verdadero corazón y alma del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM), sino que además los probó resistentes frente a la presunta fatiga superheroica que ya empezaba a hacer de las suyas. Con "Vengadores: Endgame" (2019), culminación del proyecto faraónico de Feige, los Guardianes de la Galaxia entraban en una nueva fase, casi reconstruyéndose material y narrativamente desde sus inicios. Fue en ese cisma creativo que supuso el gran evento histórico de Marvel (y de la taquilla mundial), donde comenzaron las desavenencias entre Gunn y la Casa del Ratón. Y es que en el espacio entre "Infinity War" y "Endgame", Gunn fue despedido fulminantemente de Marvel, a razón de unos desafortunados tuits de humor negro que reaparecieron en redes sociales. Las bromas, a todas luces desde un punto de vista cómico y claramente con intención humorística, sirvieron para que Disney decidiera cortar por lo sano y poner fin a su relación laboral con Gunn, probablemente ante presiones de anunciantes y de grupos de acción y lobbys de propaganda política y religiosa.

Ni siquiera los diez años que habían pasado entre los chistes del director ex-Troma y sus éxitos de taquilla le salvaron, pero sí le sirvieron para encontrar trabajo en la competencia. Apenas tres meses después de ser echado de Marvel, Gunn fue contratado por Warner y su división de DC Cómics, para dirigir la nueva versión de "El escuadrón suicida". Casi cuatro años después de la segunda parte de los Guardianes, y con una pandemia devastadora para los cines mediante, Gunn volvió al cine en 2021, de nuevo maravillando a la crítica y volviéndose a encontrar con el público, aunque la película fuera rápidamente puesta a disposición de las plataformas de "streaming". A aquel proyecto, y a una relación de amistad desarrollada con el actor (y ex luchador) John Cena durante el rodaje, le siguió la serie de "El Pacificador", una de las más vistas de HBOMax en todo el mundo y un éxito improbable. Por ello, era cuestión de tiempo que Warner le pusiera a Gunn un contrato de filiación encima de la mesa. ¿Con qué intenciones? Si hubiera firmado de inmediato y sin condiciones, apenas tendríamos historia.

El amor siempre prevalece

"La noche siguiente a que me echaran, Zoe (Saldaña) vino a casa solo a hacerme la cena", explicó conmovido por la emoción Gunn, en la primera Comic-Con tras el confinamiento. ¿Qué hacía allí? Por si todos los giros del amorío de Gunn con Marvel Studios fueran pocos, justo después de la decisión de Disney de prescindir del director, sus actores salieron en su defensa. "Karen (Gillan) y Pom (Klementieff) vinieron a casa, directamente, solo para ver cómo estaba", añadió Gunn. Y es que, más allá de lo privado, intérpretes como Dave Bautista (Drax) defendieron a Gunn de sus tuits problemáticos allá donde pudieron: "Es, genuinamente, un buen tipo. Pondría la mano en el fuego por él, porque su despido ha sido por motivos políticos", se sinceró el también ex wrestler en Reddit, haciendo alusión a las constantes críticas de Gunn al gobierno de Donald Trump.

Tras la polvareda, y cuando Gunn ya había rodado "El Escuadrón Suicida", el director creativo y co-presidente de Disney le llamó para reunirse. Según informó "Deadline" en el momento, fueron varias las citas, a principios de 2019, justo cuando Taika Waititi, rumoreado para dirigir la tercera parte de Guardianes terminó de redondear el reencuentro: "No estoy disponible para ellas. Son las películas de James (Gunn). Son suyas", declaró el neozelandés. Con todos los apoyos públicos que se había granjeado Gunn, era imposible ponerle barreras al amor, y apenas unos meses más tarde se anunció que el director volvería, una última vez, a comandar a sus piratas del espacio. Así, "Guardianes de la Galaxia Vol. 3" se convertirá en la despedida de Gunn del MCU y, paradójicamente, en su primera película como mandamás de DC, al haber firmado ya el contrato que le vincula como cabeza del nuevo proyecto de Warner, que arrancará este mismo verano con "Flash". "Hasta mayo, soy de los dos equipos. Y no, no se acaba el mundo por amar ambos mundos", bromeó Gunn esta semana en "The Hollywood Reporter".

James Gunn y el reparto de "Guardianes de la Galaxia Vol. 3" en la rueda de Prensa de París THE WALT DISNEY CO.

El más dulce de los finales

A casi una década de comenzar su extraño idilio, amor imposible entre el cine del extrarradio más friki y el Hollywood de los blockbusters, tanto Gunn como su elenco (con Chris Pratt a la cabeza) abordaron toda la polémica en París, donde tuvo lugar el estreno europeo de "Guardianes de la Galaxia Vol. 3" y hasta donde se desplazó LA RAZÓN para escucharles en rueda de Prensa: "Podría compararle con cualquiera de los grandes directores con los que he trabajado, pero lo que le hace diferente al resto es la preparación. Está listo para todo, y trabaja más que nadie. Y, respecto a estas películas en concreto, es un estudioso del material original, de los cómics como género, de su cánon, sea Marvel o DC. Joder, hace nada estuve en su casa y tiene una biblioteca entera dedicada a los cómics. Lee y respira el medio. Y es a lo que se ha dedicado siempre, porque comenzó haciendo películas casi sin dinero. Sabe cómo estirar hasta su límite un dólar. Y ahora, teniendo 150 o 200 millones de esos, sabe cómo usarlos. Tiene una visión clara de lo que quiere, y sabe que lo que puede funcionar para un actor, quizá no lo haga para el siguiente. Es una persona increíblemente empática y es un friki, por lo que sabe cómo contar las historias de aquellos que no encajan", se deshacía en elogios Pratt, antes de bromear explicando que todo lo dicho era ironía.

"Eso es realmente Guardianes. Una historia sobre aquellos que no encajan. Y es algo con los que todos los que estamos en la sala podemos empatizar. Menos Chris (Pratt), él ha tenido una vida bastante fácil", le devolvía la chanza Gunn a su actor, antes de responder acerca de la supuesta fatiga superheroica que ronda a Marvel y DC: "Sí, creo que hay demasiadas películas de superhéroes iguales, pero no me molesta ni mucho menos la existencia de las películas de superhéroes. El cine está compuesto por varios géneros, hay wésterns, hay películas de gánsters y hay películas basadas en cómics, y decir que estas últimas no son cine por su origen es ridículo", explicó a la Prensa reunida. Y así, esta (complicada) historia de amor llegará a su fin a partir del próximo 4 de mayo, cuando los Guardianes de la Galaxia, con Pratt, Zoe Saldaña, Karen Gillan, Dave Bautista, Pom Klementieff, Bradley Cooper y Vin Diesel en el reparto, se suban a la Milano "para un último capítulo", como reza la sinopsis oficial del filme.

Queda por ver si el final de la trilogía será también el del Marvel Studios tal y como lo conocíamos hasta ahora, tras las salidas de Gunn y la productora Victoria Alonso y una fase cuatro que no ha terminado de dejar contentos a todos los fans. ¿Serán capaces de salvar, de nuevo, los Guardianes el género? Lo que podemos afirmar hasta ahora, vista ya "Guardianes de la Galaxia Vol. 3", es que es un espectáculo impresionante y muy emotivo. De esos que casi habíamos olvidado con Marvel y que aquí se disfruta en estéreo. Por momentos, la película se goza como un blockbuster con alma romanticona... para luego disfrazarse de película de la Troma, o de una "Barbarella" glam, según le de la gana. Al final, es un triunfo, porque es la visión respetada, sobre la familia encontrada, de un autor. Incluso aunque a ese autor le gusten los set pieces loquísimos, la música diegética y los efectos prácticos.