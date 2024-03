Javier Gallego: "Entendí el desencanto con el 15-M porque fue una enmienda a la totalidad"

Madrid lleva varias horas despierta y en uno de los tantos rincones con sol que se parapeta entre los espacios satinados de sillas mecidas por la luz cálida del mediodía y el sonido de las conversaciones alargadas en voz alta y el tamborileo de vasos de cerveza poniéndose como estopa del Bar La Junta, enclavado en el madrileño barrio de Prosperidad, nos espera Javier Gallego. Periodista, escritor y músico si nos ajustamos al orden cronológico de su biografía pero no necesariamente al de sus pasiones, el director del irreverente y meritorio podcast Carne Cruda –primero en España financiado por sus oyentes y ganador de un Premio Ondas en 2012– se lanza por primera vez al terreno esparcido de la novela con «La caída del imperio» (Random House).

Sirviéndose de un estratégico uso onomatopéyico del lenguaje, en ocasiones proyectado con la vocación dadaísta de moldearlo y retorcerlo hasta alcanzar el realismo fonético de dispersión sonora que los espacios descritos generan: bares de rock, garitos oscuros y cerrados como la boca de un muerto o locales nocturnos frenéticos disueltos por el efecto de las drogas, Gallego describe con ritmo y una diferenciada voz literaria la deriva existencial de un grupo de amigos que cabalgan por el exceso de la noche madrileña con la losa de las expectativas condicionando todos sus movimiento. Los hijos legítimos del 15-M transitan por el malditismo de un presente que les da la espalda mientras caemos en la cuenta de que va siendo hora de comer, pero en masoquista ejercicio de profesionalidad, al menos por el momento, nos conformamos con el alimento de la palabra. Que será mucha y saciará tanto como una buena tortilla.

Para un periodista que ya se había atrevido con la poesía, con las columnas e incluso con la libertad del formato cómic, ¿la prosa de una primera novela era el paso natural?

En realidad es un paso que yo quería haber dado muchísimo antes. Para mí la realidad es que mi primera novela llega muy tarde. Yo quería haber sido un novelista joven, pero terminé siendo un periodista. Un periodista que se ha dedicado con mucho ahínco y con mucho interés al ámbito radiofónico fundamentalmente, aunque luego también al periodismo escrito. Eso me ha quitado muchísimo tiempo. La aventura de Carne Cruda tampoco ha sido nada fácil y a mí es algo que me ha quitado mucho tiempo, todo el que precisamente una novela requiere, porque si no los personajes abandonan la historia, te abandona y llega un momento que no estás, te cuesta volver a entrar. Pero volviendo a tu pregunta en realidad no es que me lo pudiera el cuerpo ahora, sino que me lo pidió el cuerpo hace muchos años y ahora por el impulso de Belén Bermejo, una editora que desgraciadamente murió mientras yo estaba en el proceso de escritura y que se convirtió en una gran amiga mía, me lancé por fin.

¿Hasta qué punto diría que los miedos generacionales que padecen los protagonistas de «La caída del imperio?» están directamente relacionados con las expectativas?

Totalmente. Creo que además son miedos que están compartiendo muchas generaciones, no solo la de la novela, sino muchas de las que han venido después. Casi toda generación ha tenido miedo al futuro, pero había futuros más prometedores. La del libro es una generación que tenía una promesa por delante que de repente desapareció. Se enfrentan al miedo de pensar ¿dónde y cómo voy a vivir? ¿Quién quiero ser cuando han desaparecido todas las certidumbres? ¿A dónde vamos? O sea, creo que se hacen las preguntas fundamentales que se hace cualquier persona, pero el problema de esta generación, e insisto, las que están viniendo después, es que se instalen por la fuerza en una juventud eterna. Que en algunos casos puede ser vocacional, pueden querer vivirlas, pero en otros casos es sobrevenida.

¿Y qué porcentaje de responsabilidad política hay en esta situación?

Aunque sea compartido con la capacidad de movilización ciudadana, la responsabilidad de las instituciones políticas es mucho mayor. Evidentemente este mundo no está funcionando y cuando la propia la gente joven dice «no puedo entender por qué tengo que destinar el 70% de mi sueldo en pagar un piso o por qué tengo 45 años y sigo viviendo con cuatro personas», las cosas no van bien.

El espíritu social canalizado en el 15-M pretendió cambiar eso...

Sí, pero ¿qué queda realmente de aquello?. Muchas de las corrientes ideológicas relacionadas con el feminismo o la justicia social se mantuvieron activas, pero yo siempre he entendido el desencanto con el 15-M porque era una enmienda a la totalidad. Y lo triste es que sólo se ha conseguido una enmienda a la parcialidad.