La mayoría cree que nada cambió (y no volverían)

Pasada una década del 15-M se abre el tiempo de la reflexión y el análisis de aquellas jornadas que cambiaron la manera de entender la política en España... aunque, ¿realmente lo hicieron? A juicio del estudio demoscópico encargado por LA RAZÓN a NC Report no fue así para la mayoría de españoles. Concretamente los que piensan que no hubo un cambio de paradigma político en nuestro país son un 55,4% frente a un 42,1% que piensa que sí que hubo un giro. Aunque lo cierto que entre los participantes en la encuesta más jóvenes sí que existe un consenso en que se produjo un cambio.

Quizá sea pertinente repetir en este punto unas palabras pronunciadas ayer mismo por Íñigo Errejón, muy activo por aquellos días y protagonista del nacimiento de Podemos: «Con 30 años, a veces te crees que has inventado todo» y, por eso, «en ocasiones nos ha sobrado un poco de soberbia y ha faltado un poco de entender que, el del enfrente, tiene siempre un poco de razón. No es relativismo, porque si uno no cree que tiene razón no está en política, si no crees que sus valores son los correctos, no se implica, no se compromete», dijo demostrando que con los años la reflexión se abre paso en la mente de casi todos. De hecho los más mayores (los que tienen 55 o más años) piensan abrumadoramente que el 15-M no dejó apenas nada nuevo tras a su paso (66,5%).

© J. FDEZ. - LARGO 20110612 Los acampados del movimiento 15 M abandonan la Puerta del Sol .

También se preguntó a los encuestados si creen que con la salida de Pablo Iglesias de la política (por el momento) se ha pasado definitivamente de página a esta etapa que comenzó hace hoy una década. La mayoría piensa que es así: un 52,7% en concreto frente a un nada despreciable 37,1% que opinan que la lucha continúa. Es una tentación irresistible citar unas palabras del alcalde de Madrid sobre este mismo asunto que ilustran muy bien el pensamiento y el juicio general del sobre el 15 del primer grupo: «Justo diez años después, Iglesias se corta el moño, es el legado que ha dejado el 15M», aseveró entre la prensa tras asistir al pregón de San Isidro 2021 en la Plaza de la Villa. Según indicó, esta ‘primavera madrileña’ «generó legítimas expectativas en multitud de personas que se encontraban defraudadas por la crisis del 2008, que lo habían pasado mal». Sin embargo, «el 15M degeneró en el nacimiento de Podemos, lo que propició que el ambiente político en España fuera mucho peor».

El desencanto también se hace sentir 10 años después del 15-M cuando se preguntó a los participantes en la encuesta sobre si el movimiento que se gestó en la Puerta del Sol de Madrid ha servido para mejorar la vida de los españoles. Un 58, 8% cree que no se ha producido ninguna mejora (porcentaje que sube hasta el 66,5% entre los mayores de 55 años). En sentido contrario, un 32,5% de los encuestados cree que sí que, a raíz del movimiento del 15-M, se han producido mejoras. Sin duda entre estos españoles están aquellos que piensan que solo la presencia de Podemos en el Congreso (y más tarde en el Gobierno) ha sacado al PSOE de posturas más liberales en lo económico como la flexibilización del despido y el escepticismo en referencia a las rentas vitales mínimas.

La tendencia se mantiene, aunque un poco menos acusada, cuando se preguntó a los participantes en el estudio, de manera directa, si pensaban que el 15-M había sido un fracaso. Un 54,7% contestó en sentido afirmativo a la pregunta. Los que no creen que se haya producido un fracaso rotundo fueron un 39,9% (entre los jóvenes son más, concretamente un 51,5%).

Solo un 21,2% de los encuestados participó activamente en alguna de las manifestaciones del 15-M de las muchas que se produjeron durante las semanas que duró la primera fase del movimiento. Este dato solo da una idea de cual fue su repercusión real (más allá de la mediática, que amplificó el fenómeno). Más de tres cuartos de los encuestados confeso no haber participado pero a los que sí lo hicieron se les preguntó si volverían a salir a la calle hoy en día, en la España post Covid. Un significativo 62,3% afirmó que se quedaría en casa frente a tan solo un 33,3% que volvería a manifestarse.