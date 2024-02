Jennifer Lopez le da un repaso a sus ex amantes: "Soy una romántica sin remedio"

Hace tiempo que dejó de ser "Jenny from the block", porque la carrera de Jennifer Lopez solo ha ido en ascenso, pero es que la también actriz y empresaria llevaba diez años sin publicar un nuevo disco. Sí, había colaborado con otros artistas en temas puntuales y, por supuesto, se ha dejado caer en la gran pantalla con auténticos éxitos populares como "Estafadoras de Wall Street", "Cásate conmigo" o "Una boda explosiva", pero JLo había dejado de cantar. Y, a tenor de lo que podemos descubrir en su nuevo proyecto, a medio camino entre el documental de confesiones y el recopilatorio de videoclips, parece que la cantante pasaba por un grave bloqueo creativo. Bajo el título "This is Me... Now: A Love Story", Jennifer Lopez llega este 16 de febrero a Prime Video, confesándose ante un curioso terapeuta, dándole un repaso a sus ex parejas y desnudando todos sus fracasos amorosos, desde los más dolorosos a los más pasajeros.

«No hubo un momento en el que pensara: "Vale, definitivamente voy a hacer algo así en algún momento de mi vida". Ha sido algo incentivado por la música y por un momento concreto en mi vida que quería capturar, que parecía muy mágico y a veces incluso surrealista mientras sucedía. Entré al estudio e hice este álbum. Y cuando estuvo listo, pensé para mí misma, hay algo más en esta historia, hay algo más grande que quiero hacer con estas canciones. No quiero hacer lo normal, simplemente lanzar un video, con su promoción básica y demás», explica Jennifer Lopez a los medios internacionales, congregados en formato rueda de prensa y ataviada con una boina de piel, como conectándose con sus raíces y con ese estilo "mob-wife" que domina como nadie en la pasarela internacional contemporánea. Y sigue: «No hay un solo proyecto en el que haya estado involucrada, ya sea en música, cine o cualquier cosa, en el que no haya puesto una gran parte de mi vida y muchas de mis experiencias personales. Creo que como artista, eso es todo en lo que realmente tienes que basarte», sentencia JLo.

Jennifer Lopez en "This is Me... Now", disponible el 16 de febrero en Prime Video PRIME VIDEO

Un paseo por las ruinas de su vida sentimental

Pero, ¿qué hay entonces en "This is Me...Now"? Además de un batiburrillo de efectos digitales y sueños húmedos de cualquier estudio que alquile pantallas verdes al por mayor, el documental confesionario de Jennifer Lopez está planteado como un paseo por las ruinas de su vida sentimental. De novio en novio y de mala decisión en mala decisión, la diva latina intercala recreaciones con videoclips, como haciéndonos pagar el peaje de su música a cambio del cotilleo. Así, nos enfrentamos a los escombros su turbia relación con el productor Ojani Noa, al que parece querer poner rostro a través de un novio que le da puñetazos a las paredes. Tampoco es que Lopez, que aquí se ha aliado con el director Dave Meyers, le vaya poniendo nombre y apellidos a los hombres que desfilan por el documental, pero sí deja pistas, unas más obvias que otras. Quizá la más evidente involucre al bailarín Chris Judd, con el que apenas pasó unos meses casada y que aquí "protagoniza" uno de los mejores momentos de la película siendo, a la vez, tres novios para tres JLo's distintas, como apresuradas por encontrar al amor de su vida antes de quererse a sí misma. Los "palos", a uno por violento y al otro por irrelevante, vienen justificados por su actitud beligerante con la cantante, a la que han atacado y definido como insoportable en varias ocasiones tras su ruptura.

«Estaba en un punto en mi vida en el que, como persona y como artista, podía mirar atrás, hacia todas las cosas en las que era buena, lo que sentía y lo que conocía de mí, y ponerlas en el proyecto. Cosas profesionales, pero también personales. Así que sí, hay partes de ello que se sienten bastante autobiográficas, y luego hay partes que son un poco meta, no exactamente lo que sucedió, pero también el sentimiento de que eso es lo que ocurrió. Esa mezcla de ser personal pero también poder ser fantástico, surrealista, mágico, es lo que creo que lo hace realmente conmovedor, entretenido y real», explica JLo, sin dar lugar a la réplica en un encuentro con moderadora, pero sí explicando la mitología del híbrido que ahora presenta. Como si se tratara de un cuento mitológico de amor, mezclando lo tahíno (el incidente "Mi gente latino" todavía le pesa) de sus raíces puertorriqueñas y la astrología canónica (en el que cada signo es una celebridad de talla mundial, desde Post Malone a Sofía Vergara, pasando por Jane Fonda)

De Marc Anthony a Ben Affleck

En "This is Me... Now", Jennifer López viaja al centro de sí misma, en un "ego-trip" como solo las grandes divas pueden permitirse, sin pedir perdón ni permiso y erigiéndose un monumento vivo que, además, le sirve para volver a encontrarse como música. Todo está vivo, todo vibra de manera fascinante... y hortera por momentos. De la película interesan las canciones y las puestas en escena, no tanto por una pulsión chismosa de ver hasta dónde está dispuesta a desnudarse JLo contando su vida amorosa, sino más por una cuestión cultural: a la cantante le interesa volverse a significar como latina en un zeitgeist temporal en el que lo real, más identitario, está devorando a las estrellas que más brillan. La película nos lleva desde los mitos tahínos a las fantasías soviéticas, a veces solo como excusa de pantalla verde, y a veces como la revelación de algo más grande. A Jennifer López, en cierto sentido, le ha dejado de importar lo que los demás piensen de ella

En el viaje, uno que tiene presente a Marc Anthony desde un respeto casi sacro (ni siquiera se intuye al cantante entre los fantasmas de sus ex novios) y que nos conduce hasta Ben Affleck, que hace un divertido cameo, la película de JLo va desde lo efímero a lo trascendental sin despeinarse. Tal y como su protagonista. «Yo decía, "No escribo. No hago esto". Y Ben (Affleck) me dijo, "Sí lo haces. Escribes. Diriges. Produces. Haces todas esas cosas. Coreografías. Comienza a asumirlo. Comienza a apropiarte un poco de quién eres"», explica emocionada la artista, antes de coquetear con ese retiro tan de moda ahora entre los famosos: «Con esto cierro un viaje de 20 años sobre muchas preguntas que tenía, sobre el amor y ser yo misma, descubriendo que soy una romántica sin remedio, y lo que significa realmente entrar en una fase más saludable acerca de mí misma. Ahora, lo que viene espero que sea igual de maravilloso», apunta.