Jennifer López ¿deja la música?

La puertorriqueña Jennifer López ha hecho saltar las alarmas entre sus seguidores al insinuar que podría estar pensando en retirarse de los estudios de grabación tras This is me... Now, su nuevo álbum, que verá la luz el próximo viernes, 16 de febrero. "Siento que es el final de una especie de era para mí", ha explicado.

La artista se ha pronunciado al respecto en una entrevista para ET, en la que cuenta cómo su último lanzamiento resulta una suerte de secuela de This Is Me… Then, su tercer álbum de estudio publicado hace veintidós años, en 2002.

"Ni siquiera sé si algún día volveré a hacer otro álbum después de este", ha revelado la esposa de Ben Affleck, que se muestra orgullosa con el resultado de su último disco: "Es el tipo de proyecto por excelencia de Jennifer López, J. Lo, y realmente me siento muy realizada".

El álbum viene acompañado de su homólogo para las pantallas con This is me… Now: A love Story, una película inspirada en la música de la ex de Mark Anthony, que verá la luz en Amazon Prime el próximo viernes también.

Con motivo de este nuevo proyecto, la cantante ha asistido a la première de Los Ángeles con un look de Zuhair Murad, de la colección otoño-invierno 2022/23, que destaca por su falda con alusiones al Zodiaco.