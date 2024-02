Los increíbles looks de Jennifer Lopez en Saturday Night Live

Jennifer Lopez ha vuelto a hacer de las suyas, esta vez en la Gran Manzana, durante su reciente aparición en Saturday Night Live. Aunque no participó en el glamuroso despliegue de la alfombra roja de los Premios Grammy en Los Ángeles, la artista acaparó todas las miradas en Nueva York con su actuación en el popular programa de televisión, donde presentó los nuevos sencillos de su próximo álbum, "This Is Me... Now", que verá la luz el 16 de febrero.

Durante cuatro días previos a la grabación, JLo deslumbró en diversos compromisos luciendo un guardarropa de lujo compuesto por las últimas tendencias y looks de alta costura. A sus 54 años, la diva del Bronx sigue demostrando su dominio del estilo, esta vez con un deslumbrante vestido blanco de David Koma, adornado con cristales en forma de flor y complementado con botas altas a juego.

En las imágenes promocionales de SNL, la cantante posó con un impresionante diseño tridimensional de Valentino, destacando un tocado de tul y pendientes de diamantes, creando un conjunto memorable que capturó la atención de todos.

Para la presentación de su canción "Can't Get Enough", Jennifer optó por un atrevido atuendo inspirado en los años 2000, con una camisa ultracorta y pantalones con aberturas sensuales, aunque lo más comentado fue un pequeño incidente con una de sus extensiones de cabello que se enganchó a su chaqueta.

La llegada de JLo a los estudios de NBC paralizó la ciudad, especialmente debido a su impecable look de alta costura de Valentino, que recientemente había sido presentado en París, destacando la elegancia y el estilo que la han convertido en un ícono de la moda.