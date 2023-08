Joaquín Prat: "A mi padre le diría que tiene unos nietos preciosos"

«In Omnia Paratus», reza su estado del whatsapp. «Listo para cualquier cosa», en cristiano. Joaquín Prat (Dinamarca 1975) prefiere el latín para contarnos su vida, con frases lapidarias que vertebran desde su Instagram hasta su espalda. Teniendo en cuenta que hacemos esta entrevista en sus vacaciones, lo de Prat es de una coherencia incontestable. El presentador de «Vamos a ver», el renovado magazine matutino de Telecinco tras la mudanza de Ana Rosa, recupera fuerzas mientras nos habla del amor o de los extraterrestres.

Alea jacta est... La suerte está echada, Joaquín... ¿Ilusionado, presionado o hemos venido a jugar?

Hemos venido a jugar con la mejor predisposición, a tope de energías, que ahora me faltan. También te digo que no me he hecho a la idea todavía, porque ha sido un año agotador, presentando «El programa de Ana Rosa» y «Ya es mediodía». Con pocas certezas y mucha incertidumbre, por la cadena y la salud de Ana. Además, un año electoral y mucho jaleo político. Siempre que empiezas una nueva etapa es que siempre son cambios para mejor. Ojalá estemos a la altura.

Ana Rosa desembarca en las tardes contra tu ex compañera, Sonsoles Ónega, en el programa que tiene contratada a tu hermana Alejandra. ¿Harás zapping?

Te diré que no voy a ver a ninguna. Si tengo que elegir, elijo a Ana Rosa, pero no suelo ver la tele cuando salgo de trabajar. A no ser que haya algún acontecimiento importante informativamente hablando. Me debo a mi cadena y a Ana Rosa, Sonsoles es amiga, una de las mejores amigas de mi hermana. Quién nos lo iba decir esto a Sonsoles y a mí hace 25 años...

Un titular para contarle a tu añorado padre, Joaquín Prat, cómo está el patio...

Tienes unos nietos preciosos que ojalá hubieras conocido.

En verano, lo que más te cuesta es quedarte sin cobertura, saltarte la dieta o...

Decir que no la cerveza y salirme de mi rutina. Me gusta la vida ordenada. También me cuesta mucho convivir con el aire acondicionado.

Si estos días te encuentras a Jaime Cantizano en un chiringuito playero...

Le daré un abrazo y le desearé lo mejor. Y le diré que cuando haya cambio de gobierno que se ponga a buscar trabajo. Porque ya está bien de que cada vez que haya un partido en el gobierno, la pública cambie de caras como si fuéramos en el pack, cuando somos profesionales.

Si hubiera notas, dónde sacarías mejor calificación: ¿como padre, como hijo o como pareja?

Uffff....En todo, me pondría la nota que nos daban de pequeños: NM, necesita mejorar. Pero aprendo rápido e intento aprender de mis errores para no tener que pedir perdón. Aunque también te digo que resulta muy liberador pedir perdón.

¿Por qué dices que prefieres que te manden las mujeres?

Sois más listas, más inteligentes, despiertas, sensibles, decididas, emprendedoras, tenéis mucha más inteligencia emocional.

(Suena música de Raphael) «Estar enamorado es...»

El estado ideal. Lo más maravilloso del mundo...También sufrir. Querer y amar es sufrir, pero querer y amar es entender no solo para vivir para nosotros si no también para los demás.

En Mallorca, reservarías una tarde para: un baño con Ana Obregón, navegar con Rafa Nadal, lo que sea con Victoria Federica o ya no estás para más elecciones?

Me encantaría navegar con Rafa Nadal. Este verano he navegado con Victoria Federica. Un chica muy educada.

Crees en los extraterrestres después de...

Toda la vida. Viven entre nosotros y tienen apariencia humana aunque no lo son. Viven desde hace miles de años. Soy fan de Iker Jiménez, de Jiménez del Oso.

El precio justo del último regalo que te has hecho...

260 euros, un artículo de decoración.

Si fueras el presidente de Real Madrid...

Pondría los abonos más baratos.