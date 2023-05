Karen Gillan: "Entre Vin Diesel y Dwayne Johnson, soy Suiza"

Vuelan, volamos, los medios a hablar de una supuesta fatiga superheroica, mientras las franquicias revientan la taquilla ante cualquier aventura de aquellos que se atreven a embutirse en mallas. Algo hay de verdad, atendiendo al bajón de calidad que secuelas como «Ant-Man 3» o «Shazam 2» han parecido significar para el género, pero lo que de verdad está resquebrajando los planos dorados del Hollywood de este siglo es el baile de sillas. Tras el fracaso de su propio universo compartido, Warner decidió reiniciarse a sí misma y a todo lo relacionado con DC Comics, justo antes de la pandemia. Para ello, pescaron en la competencia y ficharon al director James Gunn, responsable de las dos primeras y exitosas entregas de «Guardianes de la Galaxia», y despedido en ese entonces de Disney por unos tuits, caducados hace ya una década, en los que hacía chistes sobre pedofilia y el 11-S.

Pocos imaginaban entonces, con Gunn volviendo a triunfar con «El Escuadrón Suicida» (2021), que la situación se pudiera reconducir para un último baile, pero la Casa del Ratón se puso manos a la obra. Tras la defensa pública de todo su elenco, con Dave Bautista (Drax), Chris Pratt (Star-Lord) y Zoe Saldaña (Gamora) a la cabeza, y unas declaraciones de Taika Waititi («Thor: Love and Thunder») desentendiéndose del cierre de la trilogía de los Guardianes, Disney y Marvel Studios volvieron a llamar a las puertas de un Gunn que, sin revanchismo ninguno, decidió volver a ponerse a los mandos de la Milano, la nave de los mangarranes más carismáticos del espacio.

En uno de los puntos más lujosos de la galaxia, en el Hotel Le Bristol de París, el elenco que completan Karen Gillan (Nébula), Pom Klementieff (Mantis) y Vin Diesel (Groot), se citó con la prensa europea para, de la mano de Disney, poner de largo «Guardianes de la Galaxia Vol. 3», un último viaje galáctico y una emotiva despedida, cargada de acción, efectos especiales prácticos y «set-pieces» épicos, justo antes de que Gunn, ya atado por los millones, vuelva a DC para encargarse de recoger los cascotes.

Guardianes de la Galaxia: los héroes que trajeron música y humor a Marvel Jessica Miglio EFE

La familia encontrada

Hasta la capital francesa se desplazó LA RAZÓN, para hablar con Klementieff y Gillan, tan amigas en la vida real que la primera fue Dama de Honor de la segunda, sobre una película en la que por fin pueden brillar por sí mismas: «Creo recordar que estaba en Los Angeles y me acababa de pedir un batido, probablemente de unos 70 dólares teniendo en cuenta los precios de la ciudad, cuando mi agente me avisó para que respondiera si me llamaban. Era el propio James Gunn, así que el batido me acabó explotando en las manos», recuerda Klementieff, ya sin antenas, antes de que Gillan, olvidando la pintura azul, intervenga: «Yo estaba rodando una película independiente, pero sabía que estaba entre yo y otra actriz. Cuando me lo confirmaron, en lo primero en lo que pensé fue en que me iba a tener que rapar al cero y de verdad», completa la escocesa, célebre también por su rol en las nuevas «Jumanji».

Si vas a dedicarle una década de tu vida a un proyecto en el cine, qué mejor que sea en el más exitoso de la historia

Y sigue, sobre el compromiso que implica fichar por Marvel Studios y que somete a los intérpretes a un escrutinio, social y mediático que, por ejemplo, tiene en vilo la carrera de Jonathan Majors, incorporado al UCM para ser su próximo gran villano y cuyo futuro es incierto por varias denuncias por maltrato: «No me lo pensé demasiado. Me cegó un poco estar por fin en las Grandes Ligas. Pero es que también pensaba que estaría en una sola película y me matarían. Si me hubieran dicho que iba a ser para diez años, hubiera sido aún más feliz. Si vas a dedicarle una década de tu vida a un proyecto en el cine, qué mejor que sea en el más exitoso de la historia», confiesa antes de que Klementieff opine: «Tú firmas por quién está detrás, porque realmente de las historias no nos dicen demasiado al principio. Pero me alegra que confiaran en mí, porque cambió mi carrera. Siempre me decían que era demasiado diferente o que tenía que americanizar más mi acento», completa la intérprete, nacida en Québec, pero hija de coreana y franco-ruso.

-PREGUNTA. Sí, estos personajes van aparejados a un gran reconocimiento, alrededor de todo el mundo, pero también a lidiar con mucha exposición. ¿Cómo lidian con eso?

-KAREN GILLAN: Realmente, creo que me he librado un poco, al ir entera de azul.

-POM KLEMENTIEFF: Yo me he escondido un poco gracias a las antenas. En cierto sentido me hacen más feliz, porque mucha gente deja de reconocerme sin ellas. Seguimos pudiendo ir a por café, por ejemplo.

-¿Incluso tras "Jumanji"?

-K.G.: Ahí cambió un poco, pero sigue yendo por olas. A veces, si estoy en mitad de un centro comercial o algo así y alguien me reconoce, hay un pequeño alboroto, pero nada más que eso. Trabajamos con gente, en esta misma película, que ha tenido que interrumpir su vida por salir en estas películas. No sé si podría lidiar con eso, parece mucho más complicado.

-Esta nueva entrega de los Guardianes se siente grande, importante, trascendental de nuevo. Incluso Kevin Feige reconoció que, quizá, la estrategia de las series no había sido la mejor. ¿Puede esta película, a falta de un mejor término, hacer que los fans reconecten con el UCM?

-K.G.: Sí, totalmente. Es que es una película increíble. Si la película es buena, la gente irá. La gente siempre irá a ver buenas películas. Eso es lo que hemos intentado hacer aquí, material del bueno, del entretenido. Y esta es, de verdad, una muy buena película. Vosotros mismos la estáis describiendo como la mejor desde "Endgame".

-P.K.: No sé si reconectar, pero sí quizá revigorizar todo el universo. La fatiga superheroica no es tanto un término para la calidad, sino para la cantidad de proyectos que se hacen hoy en día. Hay demasiadas películas, demasiadas series... Estos proyectos necesitan tiempo, no solo para producirse, sino para escribirse, para que te importen los personajes en pantalla. Más y más y más le quita interés siempre. Eso es, yo creo, la fatiga superheroica, demasiadas horas de contenido.

Y es que es en la propia aceptación de los inadaptados, de los marginales y sus familias encontradas, donde Gunn firma la más emotiva de las entregas de sus Guardianes, la más bonita, una epopeya casi «grunge», que arranca con el «Creep» de Radiohead y se cierra con el «Dog Days Are Over», de Florence + The Machine. Entregado por completo a su idea, y como graduado con honores de la psicodélica Troma, el director por fin se desata en la mejor película de Marvel desde «Vengadores: Endgame»: «Sí, es totalmente cierto que a veces la película se siente como algo de la Troma. Pero creo que es algo común a todas sus películas, porque podrías reconocerlas sin saber quién está dirigiendo. Es un maestro de las emociones (...). A veces, sentía que me estaba volviendo loca de más, que estaba sobreactuando. Ahí es justo cuando James (Gunn) me pedía más, que me volviera aún más loca», se despide una Klementieff lista para seguir en el foco de los «blockbusters» y acompañar a Tom Cruise en las dos nuevas «Misión Imposible».

Los Guardianes de la Galaxia vivirán su última aventura en cines a partir del 4 de mayo THE WALT DISNEY CO.

-Karen, usted es una de las únicas intérpretes en todo el mundo que puede trabajar, a la vez, con Vin Diesel y my man, Dwayne "The Rock" Johnson...

-K.G.: ¡Oh, sí! (ríe) En efecto, entre ellos soy Suiza.

-Noles voy a preguntar por ellos, claro, todos sabemos quién es mejor calvo y mejor gigante...

-P.K.: ¡No seas malo!

-Sí quería preguntarles por los roles en las películas de acción que ocupan. ¿Por qué no tenemos a figuras femeninas equiparables? ¿Qué falta?

-K.G.: Es curioso, porque ya tenemos una cierta equiparación en términos de cantidad, hay roles femeninos de acción, pero no en posiciones de liderazgo. Deberíamos tener más a estas alturas, totalmente. Todas las actrices que conozco son más que capaces de echarse una película de acción a los hombros, incluso con franquicias.

-P.K.: A mí no me preocupa tanto el número como la calidad, así que soy un poco más paciente al respecto. Llegarán, y serán mejores películas.