Linares suma ocho nuevos murales con el Festival de Arte Urbano 23700

El municipio jiennense de Linares sumará ocho nuevos murales gracias al Festival de Arte Urbano 23700, que se desarrolla durante esta semana como punto de encuentro de artistas de distintas procedencias que, en esta edición, se reúnen bajo el lema 'El legado'.

En concreto, Wah, Case Maclaim, Lula Goce, Sfhir, Paola Delfín, Cosa V y Ana Corazón darán forma a estas obras de gran tamaño, además del linarense Belin, uno de los impulsores de esta cita desde el espacio Rampa junto a Karina Cruz 'Flatxl'. Con ambos, los concejales de Juventud y de Cultura, Martín de la Torre y Susana Ferrer, y la diputada provincial de Juventud, María Dolores Ruiz, han podido conocer algunos de los murales de esta sexta edición, que tiene como lema 'El legado', según ha informado el Ayuntamiento.

De esta forma, el festival se suma a la conmemoración del 150 aniversario de la concesión del título de ciudad a Linares. "Busca rendir homenaje a la ciudad, a su gente, a sus barrios, a todo aquello que la ha hecho resistir, transformarse y brillar", explica la organización. El edil, por su parte, ha señalado la apuesta del Ayuntamiento de por el arte urbano a través de este evento. "El Festival 23700 es todo un éxito y tiene repercusión internacional, ya no solo por la cantidad de murales que hay en total, más de 50, sino por la calidad de las obras, de manera que mucha gente de fuera viene a verlas", ha dicho.

Además, ha valorado "el esfuerzo del Área de Juventud y el trabajo de Belin, Karina y Rampa porque tener a los mejores artistas de arte urbano de talla internacional en el municipio durante una semana no tiene precio". "Seguiremos apostando para que este Festival vaya a más y se siga consolidando porque es algo que va a quedar para la posteridad", ha subrayado De la Torre.

Durante el recorrido, han visitado la obra que está pintando Belin, dedicada a la princesa íbera Himilce, en la calle Áurea Galindo, así como el mural que está realizando Lula Goce en la calle Pintor El Greco. Igualmente, ha conocido el mural que el linarense Wah está creando en la barriada de Santa Ana. Por su parte, Miguel Ángel Belinchón, Belin, se ha referido al nivel, la calidad y el talento de los artistas participantes en esta edición, así como al valor incalculable de los murales que se pintan en la ciudad.