José Moreno, de La Cápsula, recomienda «Las uvas de la ira», la gran novela de John Steinbeck

En el nº20 de la calle José del Toro, en pleno corazón del casco histórico de Cádiz, se encuentra una librería muy particular, «La cápsula». En dicho establecimiento, abierto por José Morenoen 2018, se compagina la venta de libros con la de discos –especialmente en formato vinilo– y ropa a la moda. Resulta curioso que prácticamente enfrente, en el 23 de dicha calle, encontramos otra librería híbrida: se trata de «La clandestina», donde se conjugan los libros con el café.

También es llamativo –o no, según se mire– que el dueño de «La cápsula» se dedique además a la escritura; de hecho, su libro de relatos «Gagarin o la triste certeza de viajar solo» (La Navaja Suiza) fue un pelotazo editorial unos meses atrás: alabado entre otros, por sus muchas virtudes, por los conocidos críticos Alberto Olmos y Juan Marqués. En esta casa ya entrevistamos en su día a José Moreno a cuenta del boom de su libro y nos dijo que «Confiaba en poder defender bien los cuentos, pero la acogida que han tenido ha sido totalmente inesperada».

Pero, en este espacio, claro, no hemos venido a hablar de su libro, sino de libros en general. Le pedimos a Moreno que nos recomiende un libro clásico, y este no duda, «como buen amante de la literatura norteamericana», a la hora de escoger «Las uvas de la ira» de John Steinbeck: «el autor muestra el viaje de la familia Joad desde Oklahoma hacia California buscando mejorar sus condiciones de vida tras el crac del 29. Me parece un reflejo perfecto de lo que debió ser el cambio social tras la crisis y cómo ese éxodo marcó para siempre a los propios ciudadanos americanos.»

Pero, ¿qué hay de las novedades editoriales?: «Hay dos que tengo muchas ganas de leer: ‘‘Las buenas noches’’, que es el nuevo libro de Isaac Rosa (Seix Barral) y ‘‘Cómo desaparecer completamente’’, un libro de 2004 de Mariana Enríquez que rescata ahora Anagrama», responde el librero de «La cápsula».

Si tuviera que escoger un autor se decantaría por el argentino Pedro Mairal: «Me fascina cómo analiza la sociedad contemporánea mediante historias mundanas. Además, el próximo mes estrena libro: ‘‘Los nuevos’’ (Destino)». Por último, nos pica la curiosidad por cómo compagina el oficio de librero con el de escritor, y el gaditano asegura que «con mucho amor por la literatura. Yo me levanto cada día una hora y media antes de lo que me toca para poder escribir antes de venir a la librería. No sé si escribo bien o mal, pero sí sé que soy una persona constante y tengo claro mi objetivo.»