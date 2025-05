El libro de este expolítico ya es el más vendido en Amazon y aún no se ha publicado

La editorial Almuzara publica el próximo martes 13 de mayo el libro 'España tiene solución: Hacia un futuro brillante y próspero'. Dicho ensayo, como se ha dicho, aún no ha salido a la venta y ya es el segundo libro más vendido, en preventa, en Amazon, sólo por detrás de 'Por si un día volvemos', la última novela de María Dueñas.

El libro, bajo el subtítulo de 'Un futuro brillante y próspero', está escrito por el que fuera portavoz de Vox en el Congreso de los Diputados, Iván Espinosa de los Monteros.

"¿España está condenada o simplemente mal contada? Durante décadas nos han repetido que España no tiene remedio. Que somos diferentes, incorregibles, un caso perdido. Pero, ¿y si esa resignación no fuera más que el resultado de una hábil estrategia de ingeniería cultural? ¿Y si el problema no estuviera en los españoles, sino en la forma en que nos han enseñado a vernos, en cómo nos narramos a nosotros mismos como país?", se pregunta el autor.

Captura Amazon

'En España tiene solución', Espinosa de los Monteros "con la contundencia del testimonio personal, el rigor del análisis histórico y el filo de una prosa que no deja indiferente lanza un diagnóstico sin anestesia del camino que ha recorrido nuestra nación desde la Transición hasta hoy. Y, lo que es más importante, ofrece un plan claro, valiente y sin concesiones para reconstruir una España de futuro, libre, fuerte, cohesionada y próspera. Un libro que no pide permiso. Que confronta sin complejos los dogmas del marxismo cultural, el relativismo moral, el derrotismo extendido y la rendición intelectual de quienes han dejado de dar la batalla de las ideas. Y que demuestra, con argumentos sólidos y propuestas realistas, que hay motivos para la esperanza si estamos dispuestos a recuperar el lenguaje, la cultura, el sentido común y el orgullo de ser españoles. Una llamada urgente a los que creen que rendirse no es una opción. Porque sí, España tiene solución. Y empieza por abrir este libro", reza la sinopsis.