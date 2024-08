Liza Minnelli, sus 80 años se confiesan a medias

Por lo general, las autobiografías no suelen tener mayor interés (aunque ahora a todo quisqui le ha dado por practicar la literatura autobiográfica, autoficcional o como se diga), salvo que sean las memorias de Woody Allen, quien escribe con la misma gracia que dirige, o te la escriba J.R. Moehringer (autor de «El bar de las grandes esperanzas») como al tenista Andre Agassi, cuyo «Open» es una delicia de lectura.

Ahora, es la reconocidísima actriz, bailarina y cantante estadounidenseLiza Minnelli quien ha anunciado que en la primavera de 2026, cuando cumpla 80 años, publicará su autobiografía. No será Irene Lozano, como en el caso de Pedro Sánchez, quien haga de «negra» (o «ghost writer» como dicen esta gente tal políticamente correcta) de la protagonista de «Cabaret», sino su amigo Michael Feinstein, documentalista del Great American Cancionero.

Desde luego, la conocida como «novia de América» tiene tela que cortar y tiene tela por contar. Desde la relación con sus padres, el director de cine y pionero de los musicales Vicente Minnelli, y la legendaria actriz Judy Garland, Dorothy en «El mago de Oz» (hoy símbolo LGTBI); a sus cuatro matrimonios (con Peter Allen, Jack Haley Jr., Mark Gero y David Gest); pasando por sus problemas de adicción al alcohol y los fármacos, que a su madre le costaron la vida.

Minnelli, esa chica de grandes y separados ojos almendrados y de pestañas imposibles, ha sido una todoterreno del mundo del arte; es de las poquísimas artistas que puede presumir de conquistar los cuatro grandes premios en cine, música, teatro y televisión: Oscar, Grammy, Tony y Emmy. Mundialmente, se le recuerda en especial por su papel protagónico en la película «Cabaret», por el que recibió la estatuilla a la mejor intérprete; además de por compartir pantalla con Robert de Niro en «New York, New York», largometraje musical dirigido por Martin Scorsese, con quien la artista californiana tuvo un «affaire».

Musa de Broodway, entre el teatro y el cabaré, también conquistó altas cotas musicales, llegando a colaborar con artistas como Frank Sinatra o el grupo Queen, a la muerte de su vocalista Freddy Mercury. También le dio a la pequeña pantalla, siendo su última aparición en la serie «Sexo en Nueva York».

Sin embargo, según confiesa «Liza con una zeta», los motivos que le llevan ahora a publicar sus memorias son la cantidad de falsedades o medias verdades que se han contado en documentos y eventos recientes sobre su vida: «Una aparición saboteada en los Oscar», «una película con medias verdades retorcidas» y «una miniserie reciente que no acertó... todas hechas por personas que no conocían a mi familia y realmente no me conocen a mí», enumera esta.

Total, que la Minnelli, con todo el sentido del mundo, ha dicho, para que otros inventen sobre mí, para eso invento yo, que es mi vida, y me escribo mi hagiografía, que todos somos ángeles al mirarnos al espejo.

Al menos, esperemos que en su autobiografía tenga la honestidad que tuvo el articulista César González-Ruano en sus memorias, «Mi medio siglo se confiesa a medias», quien en la introducción del libro, cuyo título ya es una declaración de intenciones, confesó que «es preferible mentir. ¡Vamos con la novela!». Y ya que nos va a mentir la señora Minnelli, pues al menos que lo haga con gracia.