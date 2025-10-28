María Victoria Atencia gana el Nacional de las Letras 2025

La poeta malagueña María Victoria Atencia ha sido galardonada con el Premio Nacional de las Letras Españolas correspondiente al año 2025. El jurado del premio, dotado con 50.000 euros y que concede el Ministerio de Cultura, ha elegido a la autora por “una creación poética que posee y recrea la esencia de la vida". "En sus versos, la palabra se justifica a sí misma por su capacidad de trasmitir instantes de trascendencia emocionante, por una clara fe en el valor representativo y por la relevancia de su belleza", señala el fallo.

Asimismo, el jurado ha señalado que la lírica de María Victoria Atencia “parece brotar de ‘manantial sereno’, atravesada por un verso limpio de traspasada pureza y por la búsqueda de una perfección sin ambages. En su poética, a modo de tapiz, cada puntada sirve de armazón para el conjunto global y para otorgar un significado que multiplica sus efectos estéticos”. También ha manifestado que “en su trayectoria, de contundente calidad, Atencia va añadiendo nuevas miradas que otorgan mayor prestancia y profundidad a su lectura y la convierten en una voz imprescindible en sí misma, sin necesidad de pertenencia a generación canónica alguna, salvo la de su compromiso eterno como mujer creadora”.