Muere Anne Perry, la escritora maldita que mató por amistad

Los temas policíacos y los thrillers no solo figuraban en su obra literaria, sino también en su propia vida real. Anne Perry no fue una escritora cualquiera. La autora siempre cargo en sus espaldas con unos hechos que ocurrieron durante su juventud: ayudó a matar a golpes a la madre de su amiga cuando era adolescente. En un juicio se dijo que ambas niñas (tenían 15 y 16 años) habían tramado este asesinato, pues querían evitar ser separadas cuando los padres de la amiga de Perry, Parker, planeaban enviarla al extranjero. Honora Mary Parker falleció tras ser golpeada con un ladrillo unas 20 veces, algo que conmocionó a todo un país. Una historia digna de ficción, y que de hecho inspiró la película "Criaturas celestiales", de Peter Jackson y protagonizada por Kate Winslet (1994). Y una historia que siempre se recuerda cuando se menciona a Anne Perry: la escritora policíaca británica ha fallecido en Los Ángeles, según anunció su editor el miércoles, con 84 años.

Anne Perry nació en 1938 en Londres. Hija de un físico inglés, pasó su infancia viajando con el fin de equilibrar su delicada salud. Una vez veía su vida más o menos estable, ocurrió el asesinato y el juicio, que resultó con ambas siendo detenidas "en la gracia de su Majestad". Como ambas eran bastante jóvenes para someterse a la pena de muerte, que entonces aceptaba la ley neozelandesa, finalmente permanecerían encarceladas, hasta ser liberadas en 1959. A partir de entonces, comenzó la nueva vida de Perry, que le ha llevado hasta su fallecimiento a ser una sonada escritora de thrillers policíacos.

Su primera novela fue "El verdugo de la calle Cater" (1979), y en sus trabajos predominan las historias de asesinatos, misterios y detectives. Asimismo, destaca su personaje William Monk, investigador que apareció por primera vez en la novela "El rostro de un extraño" (1990). Con esto, siguió escribiendo y publicando, hasta el punto que en 2003 había lanzado ya más de 40 novelas, así como colecciones de relatos.

No fue hasta los años 90 que se supo cuál era el verdadero pasado de Perry, pues si bien su nombre real era Juliet, cuando salió de la cárcel decidió cambiar su nombre por el de Anne Perry. Su oscura historia fue revelada por la prensa y por la citada película en los años 90, lo que hizo que "todo lo que había conseguido como miembro honesto de la sociedad estaba amenazado. ¿Por qué no se me podía juzgar por lo que soy ahora, en lugar de por lo que era entonces?", explicó en una entrevista a "The Guardian".