J.K. Rowling: se avecina la tercera ola de la "pottermanía"

La leyenda de J.K. Rowling (Yate, 1965) arranca con unas anotaciones en una servilleta en el tren que la llevaba de Manchester a Londres, en 1990. Ahí escribió unos primeros esbozos que fue dejando crecer en forma de coloso. En 1997 publicó la primera entrega: "Harry Potter y la piedra filosofal". Su prolífica imaginación y su particular historia vital de superación son las claves que explican que, casi tres décadas después, el interés se mantenga tan intacto que el próximo formato de Harry Potter será una serie de televisión.

El actor Daniel Radcliffe (R) interpreta a Harry Potter mientras observa cómo el Profesor Dumbledore, interpretado por el fallecido Richard Harris, alimenta a Fawkes, el Fénix, en "Harry Potter y la cámara secreta" Warner Bros

Los siete libros serán adaptados por la cadena estadounidense HBO. Su plan no puede ser más ambicioso: diez años y un presupuesto mayor que los 200 millones de dólares por serie de "La casa del dragón". El rodaje comenzará a principios de 2025 en Leavesden, en Watford, el mismo escenario donde se grabaron las adaptaciones cinematográficas.

Han pasado catorce años desde el estreno de la última película, "Harry Potter y las Reliquias de la Muerte (segunda parte)", aunque no llegará a la pantalla hasta 2026. Al final de la serie, hacia 2036, habrá que hablar de un fenómeno de cuatro décadas y varias generaciones de niños y adolescentes que han crecido con los libros de J.K. Rowling, películas, videojuegos, montajes teatrales y otras formas de entretenimiento alrededor del universo de Harry Potter.

Si se suman los ingresos en taquilla, la mercadotecnia o el turismo generado a partir de los libros, los beneficios para el Reino Unidos son incalculables. La serie impulsará, además, el sector de la producción británica y marcará la carrera de una nueva generación de actores. Asistiremos, sin duda, a una tercera ola de la pottermanía. Daniel Radcliffe, Emma Watson y Rupert Grintno participarán en esta serie después de protagonizar sonadas disputas con J. K. Rowling por cuestiones de identidad transgénero. La postura de Rowling provocó que algunos fans de Potter propusieran un boicot a la serie cuando se anunció el año pasado.

Nueva directora ejecutiva

Francesca Gardiner, conocida por su trabajo en series de renombre como "Succession" y "La Materia Oscura", ha sido designada como showrunner y productora ejecutiva, mientras que Mark Mylod, quien ha dirigido episodios de "Juego de Tronos" y "The Last of Us", se encargará de la dirección de varios episodios. Este anuncio pone fin a meses de rumores y especulaciones sobre quién lideraría el equipo creativo detrás de esta esperada adaptación que, a diferencia del formato cinematográfico, promete autenticidad y fidelidad con respecto a los libros originales.

Gardiner, de 40 años, proviene de una familia con grandes logros. Su padre es el director de orquesta John Eliot Gardiner y su madre la violinista Elizabeth Wilcock. Es prima segunda del pintor Howard Hogkin y su abuelo formó parte del resurgimiento rural que trajo de vuelta la danza Morris.

Sus padres se divorciaron en 1997 y Francesca y sus dos hermanas menores se quedaron con su madre en la granja Gore de la familia Gardiner en Wiltshire, donde crecieron. Pertenece a la generación que creció con Harry Potter y, por tanto, conoce bien a los personajes.

Fotograma de 'Harry Potter y la piedra filosofal'. Warner Bros

Por cierto, la educación de Francesca no se distanció mucho de la experiencia de Hogwarts. Fue a Bryanston, la misma escuela de Dorset a la que asistió su padre, situada en una antigua casa de campo palaciega inspirada en un castillo francés del Loira. Los alumnos de día y los internos son miembros de una de las doce casas, algunas de las cuales llevan el nombre de zonas cercanas como Dorset, Purbeck y Shaftesbury, y otras, como Gardiner y Harthan, llevan el nombre de antiguos profesores.

Después de graduarse de la Universidad de Leeds con una licenciatura en inglés e historia, fue a Argentina y escribió un cortometraje, "Abuela" , sobre las madres de los desaparecidos durante la junta militar a principios de los años 1980.

No se ha anunciado oficialmente el reparto, pero se sospecha que el casting incluye jóvenes talentos emergentes y también estrellas ya consagradas en el ámbito televisivo y cinematográfico. La búsqueda de un nuevo Harry, Hermione y Ron ha sido especialmente crucial. Channing Dungey, presidente de Warner Bros Television, avanzó en enero que la parte complicada son los dos primeros libros, donde los niños son más bien pequeños, de unos 11 o 12 años. Finalmente, candidatos a magos no han faltado.