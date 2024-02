Sarah Rivens: "Dark Romance es jugar con la doble moral de los personajes, una diversión que debería quedarse en la ficción"

En el fascinante universo literario, a menudo nos topamos con obras que van más allá de las páginas, sumergiéndonos en un viaje único. El 24 de enero, vio la luz "Captive", un cautivador relato situado en el oscuro entorno de la mafia, que ha dejado una huella imborrable en los corazones de los lectores, convirtiéndose en un bestseller de Dark Romance en Francia.

"Captive" no es simplemente el primer tomo de una trilogía; es un testimonio literario que explora las complejidades de la condición humana, guiando a los lectores a través de un laberinto de emociones y reflexiones. Sarah Rivens (Argel, 1998) ha logrado ir más allá de la narrativa convencional, desafiando expectativas y dejando una profunda impresión en aquellos que se sumergen en sus páginas. La historia sigue a personajes intrincadamente construidos, cada uno enfrentando sus propios demonios y desafíos, tejiendo un tapiz narrativo que invita a la reflexión.

En esta entrevista, nos sumergimos en los entresijos de "Captive" junto a la autora, explorando las inspiraciones detrás de la obra y comprendiendo el proceso creativo que dio vida a esta cautivadora narrativa. Únete en este viaje literario mientras desentrañamos la mente brillante de la autora que ha conquistado la imaginación de los lectores más jóvenes.

• Pregunta: ¿De dónde surgió la idea para "Captive"?

• Respuesta: Bueno, no tenía una idea precisa al escribir “Captive”. Se fue definiendo mientras avanzaba, conociendo el final antes del principio. Mi imaginación guio la historia, creciendo a medida que escribía.

• P: ¿Por qué elegiste el Dark Romance?

• R: Siempre me ha fascinado por sus universos oscuros, personajes complejos y la forma en que refleja la complejidad humana. Soy una gran fan de este género, por esos personajes complejos y la oscuridad única en su enfoque.

• P: ¿Cuánto de la historia podría ser real en el mundo actual?

• R: Es una pregunta peculiar. No me gustaría que alguien viviera lo que se cuenta en "Captive", pero la historia y mi imaginación juegan con el misterio. Hay cosas en el mundo que desconocemos. No sabría decir hasta qué punto es real.

"Veo el Dark Romance como una muestra de hermandad y solidaridad entre mujeres, un ejemplo del movimiento feminista"

• P: ¿Cómo crees que esta historia ayuda a los lectores?

• R: Cada persona encuentra su propia perspectiva para gestionar traumas. Los personajes, como Ella, superan desafíos, y creo que ayuda a cada lector según sus necesidades y experiencias previas.

• P: ¿Crees que Wattpad ayuda a los jóvenes escritores?

• R: Por supuesto. Wattpad fue donde encontré mis primeros lectores sin pasar por la edición. Fue una experiencia divertida y me ayudó a ganar visibilidad.

• P: ¿Cuál es el secreto del éxito en Wattpad?

• R: No hay un secreto. "Captive" creció gradualmente. Al principio temía no tener lectores, pero vi cómo se propagaba rápidamente. Depende de lo que la gente disfrute y, ahora con TikTok, es aún más fácil compartir historias.

• P: He leído que solías guardar tus historias para ti. ¿Qué te llevó a publicarlas?

• R: Al principio escribía solo para mí. Una amiga me animó a publicar en Wattpad, y después di el paso a la edición, una aventura desconocida para mí. Fue un descubrimiento, y aunque tenía miedo, también tenía mucha curiosidad.

• P: ¿Cómo manejas el paso de ser desconocida a tener 162 mil seguidores en Instagram?

• R: Fue un crecimiento gradual. Tenía 10,000 seguidores en Wattpad, lo cual ya era enorme para mí. Fue angustiante al principio, pero con la perspectiva, es sorprendente ver cómo ha crecido. Descubrí un mundo nuevo en la edición.

"La lectura juvenil es como tener Netflix en casa, pero con libros"

• P: Algunas personas se tatúan frases de libros. ¿Cómo te sientes al respecto?

• R: Es un cumplido saber que algo que escribí marcó a alguien. Un tatuaje es significativo, y saber que alguien lo lleva basado en mi trabajo es un honor.

• P: ¿El estereotipo masculino en "Captive" es un ejemplo o una crítica?

• R: Asher es un personaje del Dark Romance. En ese género, sabes a lo que te expones, es un juego con la moral. No creo que sea la pareja ideal, debería quedarse en la ficción. Los personajes del Dark Romance tienen una doble moral y eso forma parte de la diversión.

• P: ¿Realmente los lectores comprenden lo que están leyendo?

• R: La capacidad de distanciarse entre realidad y fantasía es esencial , especialmente en el Dark Romance. Se habla más de personajes ficticios que de personas reales. Es harina de otro costal.

• P: ¿Qué opinas del auge de la literatura juvenil?

• R: Bueno, creo que los lectores siempre han existido, tanto hombres como mujeres. Lo que ha cambiado ahora son las redes sociales, ya que nos permiten compartir más fácilmente lo que leemos. Además, la lectura ha sido una práctica constante a lo largo del tiempo. Personalmente, cuando era más joven, era ávida lectora, aunque admito que en la actualidad he dejado de leer tanto. Pero en mi juventud, la lectura era una forma de sumergirme en universos ajenos, una manera de viajar a través de las páginas y crear vínculos con personajes ficticios. La lectura siempre ha existido para mí. Ahora, la diferencia radica en las redes sociales, que han ampliado la comunidad de lectores y han hecho que la experiencia de leer sea más compartida e interesante para todos . Antes, leer solía ser una práctica bastante solitaria, pero ahora, con los comentarios y el intercambio de lecturas, la gente se acerca más. En cierto modo, es como tener Netflix en casa, pero con libros.

• P: Hablando del género Dark Romance, ¿cómo crees que contribuye al movimiento feminista? ¿Hay un papel fuerte para la protagonista y una dinámica positiva entre los personajes femeninos?

• R: Sí, definitivamente. Veo el Dark Romance como una muestra de hermandad y solidaridad entre mujeres. Era importante para mí que los personajes femeninos fueran cercanos y se entendieran entre ellos. Cada chica en el libro tiene rasgos similares, formando casi una pequeña familia. La proximidad entre ellas permite reconocer la conexión que las mujeres pueden tener entre sí, incluso en el ámbito de la ficción. Para mí, era evidente que estábamos hablando de algo más que amistad, casi como una relación familiar, y eso es lo que quería para la protagonista.

"Todos tenemos miedos al escribir, pero no debes comenzar a pensar en todos los posibles escenarios negativos"

• P: Sí, es muy interesante cómo se desarrollan esas relaciones en la historia. Hablando del proceso de escritura de "Captive", ¿cómo fue para ti? ¿Tenías un plan desde el principio?

• R: Fue un proceso que se desarrolló de manera lógica, siguiendo el carácter de los personajes. Aunque decir que fue fácil sería relativo, ya que era necesario mantener el ritmo y encontrar la lógica en la historia. Con el tiempo, conocí a mis personajes, comprendí cómo actuarían en diversas situaciones y eso guio el hilo conductor de la trama.

• P: Muy interesante. ¿Podrías hablarnos de las fortalezas de los personajes principales?

• R: Claro, por ejemplo, la protagonista es muy empática, a menudo poniendo las necesidades de los demás por encima de las suyas. El protagonista, aunque calculador y capaz de controlar sus emociones, está profundamente vinculado a las personas que le rodean. Su fuerza radica en proteger a los suyos, siendo un protector por excelencia.

• P: Finalmente, ¿qué consejo le darías a alguien que teme mostrar lo que ha escrito?

• R: Mi consejo sería no sobreanalizar las cosas . Todos tenemos miedos, pero no debes comenzar a pensar en todos los posibles escenarios negativos. Lo más importante es ser tu propio crítico y escritor. Si te gusta lo que escribes y sabes a dónde quieres llegar, nadie puede decir que no funcionará. A menudo, nuestros temores son exagerados, y al final, te das cuenta de que el éxito que temías no es tan inalcanzable como imaginabas.

• P: ¡Gracias por compartir tus reflexiones con nosotros, Sarah! Estamos ansiosos por la continuación de "Captive" y por verte en España...

• R: Gracias a ti. Estoy emocionada de poder compartir "Captive" con el público español y conocer a todos los que han disfrutado de la historia.